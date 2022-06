Ernest Hemingway

Hemingway, a zseniális amerikai regényíró, novellista és újságíró nevét valószínűleg mindenki ismeri az egész világon. Leghíresebb könyvei közé tartozik Az öreg halász és a tenger, és a Búcsú a fegyverektől. Hemingway számos elismerést kapott élete során, köztük irodalmi Nobel-díjat.

A sikereit azonban mentális problémák árnyékolták be. Közismert tény, hogy nem vetette meg az alkoholt, valószínű, hogy alkoholfüggő volt, emellett pedig súlyos depresszióban szenvedett. Depresszióját nevezhetjük akár családi örökségnek is, hiszen apja, nővére és öccse is ugyanezzel küzdött, ők később öngyilkosságot követtek el. 1961-ben Hemingway elektrosokk-terápiát kapott, hogy kezeljék mentális problémáit, de - nem meglepő módon - a módszer hatástalannak bizonyult. A kezelés után néhány nappal ő is öngyilkos lett.

Sylvia Plath

Sylvia Plath minden idők egyik legnagyobb amerikai írónőjeként vonult be a történelembe. Novellákat és regényeket is írt, de elsősorban költészete által vált ismerté, az ő nevéhez fűződik a "vallomásos költészet" híressé tétele. Munkáiban gyakran szerepeltek saját tapasztalatai, és mentális problémáival, például a depresszióval vívott harca.

Plath küzdelme a klinikai depresszióval még 19 éves korában kezdődött, amikor az egyetemen tanult. A gyógyszerek és az elektrosokk-terápia ellenére is hosszú éveken keresztül képtelen volt szabadulni a depresszió fogságából. Többször is megpróbált öngyilkos lenni, végül 30 évesen sikerrel járt, amikor behajtott a fejét a sütőbe, és bekapcsolta a gázt.

Lev Tolsztoj

A világhírű orosz író, Lev Tolsztoj minden idők egyik legnagyobb írója. 1902 és 1906 között minden évben jelölték az irodalmi Nobel-díjra, két legismertebb könyve a Háború és béke, és az Anna Karenina.

Tolsztoj gazdag családból származott, képességeit egész életében mindenki elismerte. Ennek ellenére nem volt könnyű élete, a Vallomásaim című könyvében őszintén vallott alkoholproblémáiról, depressziójáról és öngyilkossági gondolatairól."Én magam sem tudtam, mit akarok: féltem az élettől, szerettem volna elmenekülni előle, de mégis reméltem valamit" - írta.

Végül 82 évesen hunyt el tüdőgyulladásban.

F. Scott Fitzgerald

A nagy Gatsby és a Benjamin Button különös élete szerzője számos könyvet, novellát és esszét publikált élete során, mégis, halála után vált csak igazán ismertté. Feleségével, Zeldával luxussal teli, pörgős életet éltek, csakúgy, mint Jay Gatsby. Zeldát az 1930-as években diagnosztizálták skizofréniával, Fitzgerald depresszióval, alkoholizmussal és szerhasználattal küzdött. Nagyon fiatalon, 44 évesen halt meg egy szívroham következtében.