Julia Roberts már 20 éve nem szerepel romantikus vígjátékokban, most elárulta, hogy miért.

Julia Roberts olyan filmeknek köszönheti az ismertségét, mint a Micsoda nő!, a Sztárom a párom, vagy éppen az Álljon meg a nászmenet!. Ezek mind romantikus vígjátékok, ám ilyen filmeket már 20 éve nem vállalt a színésznő. Most kiderült, azért nem szerepelt eddig hasonló alkotásokban, mert egyetlen forgatókönyvet sem talált megfelelőnek.

"Az emberek azt hiszik, azért nem csináltam romantikus vígjátékot, mert nem akarok. Ha olvastam volna a Sztárom a páromhoz hasonlóan jó forgatókönyvet, vagy olyan vicceset, mint az Álljon meg a nászmenet!, elvállaltam volna" - mondta a The New York Tmes magazinnak Julia Roberts. A jég azonban Ol Parker forgatókönyvének köszönhetően megtört. A színésznő hamarosan látható lesz George Clooney oldalán a Ticket to Paradise című vígjátékban. A színásznő rajongói valószínűleg nagyon várják már, hogy ismét láthassák őt a vásznon, és ne csak a közösségi oldalára feltöltött szexi fotókkal kelljen beérniük.