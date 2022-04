A neve olasz eredetű.

A vezetékneve azt jelenti olaszul, hogy „vacsora", és apai oldalon tényleg Itáliából vándoroltak ki a felmenői. Anyai ágon angolok és francia-kanadaiaik az ősei. A vezetéknevét viszont nem olaszosan kiejtve használja (ez esetben 'Cséna' lenne), hanem angolosan, így 'Szína'-nak kell mondani.

Lenyűgöző testi adottságait több sportban is kamatoztatta.

Az egyetemen az amerikai foci sztárja volt, később testépítő karrierbe kezdett, majd profi pankrátorként vált idővel a sportág legendás alakjává. 185 centiméteres magasságához 114 kiló csupa izom társul.

A szinkron az egyik szívügye.

Mielőtt híressé vált volna, többek között limuzinsofőrként és beugró szinkronszínészként is dolgozott. A szinkronizálás azóta is a szívügye maradt, és olyan filmekben és sorozatokban kölcsönözte az animált szereplőknek a hangját, mint a Dolittle, a Ferdinánd, a Dallas & Robo, vagy A tini nindzsa teknőcök felemelkedése.

Rapperként is próbálkozott.

Már pankrátor korszakában is hozzá tartozott az imidzséhez az időnkénti rappelés és a rapper szerkók, de aztán tényleg kiadott egy albumot is ebben a műfajban, és más előadók egy-egy dalában azóta is közreműködik.

Forgatáson ismerte meg a feleségét.

Kétszer házasodott és háromszor volt eljegyezve. 2009 és 2012 között a középiskolai szerelme, Elizabeth Huberdeau volt a felesége. 2017-ben eljegyezte a pankrátornő Nikki Bellát, de nem jutottak el a házasságig. Nem úgy, mint Shay Shariatzadeh-val, akit a Ne játssz a tűzzel című filmjének vancouveri forgatásán ismert meg, egy helyi üzletben.

Nem akar gyereket.

Több interjúban is kijelentette, hogy nem szeretne gyereket vállalni, mert a karrierjére összpontosít, és nem akar az a szülő lenni, aki nincs eleget jelen a gyereke életében.

Szívesen teljesíti gyerekek kívánságait.

Több mint 650 teljesítéssel ő az első számú jótevő a Make-A-Wish alapítványnál, ahol súlyos betegségekkel küzdő gyerekek kívánságait gyűjtik össze.

A sportkocsik gyűjtése a hobbija.

Imád vezetni, és a kocsikat tekintve a gyűjtőszenvedélye is jelentős. Főként a klasszikus sportkocsikat keresi, melyekből már több mint két tucat van a birtokában, közöttük több olyan darab is, amelyből csak egyetlen példányt gyártottak.

Színészi karrierje épp most van a csúcson.

Legalábbis az eddigi csúcsán, hiszen ki tudja, mit hoz még a jövő! Az viszont bizonyos, hogy a bizarrul fordított értékrenddel bíró, a békéért gyilkoló komikus-félelmetes szuperhős, Peacemaker figurája nagyon bejött neki. Először a Suicide Squad mozifilmes csapatának tagjaként játszotta el, majd az idei év elején saját sorozatot is kapott, és nagy sikert aratott vele.