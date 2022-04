1.

Miután a Downton Abbey tévésorozatként 2010 ás 2015 között a maga hat évadjával óriási sikert aratott, a rajongói világszerte reménykedtek valamiféle folytatásban. Ezt 2019-ben egy Downton Abbey-mozifilm formájában kapták meg, és már ekkor, a film premierje kapcsán azt nyilatkozták az alkotók, hogy készen állnak az ötleteik egy folytatás sztorijára.

2.

Hogy ehhez képest a Downton Abbey: Egy új korszak címen érkező második mozifilm miért csak három évvel később kerül a nézők elé, annak több oka is van. Az egyik az, hogy a film forgatókönyvírójára, Julien Fellowes-ra várni kellett, ugyanis neki előbb be kellett fejeznie a munkát Az aranykor című kosztümös sorozaton (ami 2022 elején debütált, és az HBO Maxon itthon is látható).

3.

A csúszás másik fő oka természetesen a világjárvány volt. Már a forgatás is csak azután indulhatott el, hogy minden stábtagot beoltottak, a premier pedig az eredeti tervek szerint 2021 karácsonyán zajlott volna a mozikban; ezt csúsztatták először 2022 márciusára, majd április végére.

4.

A filmet gyártó Focus Features egyik vezetője, Peter Kujawski egy interjújában elejtette, hogy az új film kapcsán egy karácsonyi történet is körvonalazódott. Ezzel vélhetően a karácsonyra tervezett premierhez is igazodtak volna, de végül más történet, vagy legalábbis más évszakban játszódó történet mellett döntöttek.

5.

A Downton Abbey: Egy új korszak sztorija onnan veszi fel a fonalat, ahol az előző, egy királyi látogatásra építő film története véget ért. A cselekmény két szálon fut: az egyikben a Crawley család matriarchája, Lady Violet legnagyobb meglepetésére megtudja, hogy egy dél-franciaországi villa tulajdonosa lett, és ez igényel némi utazást és különlegességekkel szolgáló múltkutatást. A másik szálon pedig filmes stáb érkezik a Crawley család kastélyába, felforgatva ezzel az ott lakók életét.



6.

Egy filmforgatás beemelése a sztoriba persze rengeteg belső, „meta" poénra adott lehetőséget az alkotók számára. Például Robert Crawley egy ponton kijelenti, hogy nem akar mindenféle filmes alakokat látni Downton Abbey kastélyában – közben pedig a filmben Downton Abbey-t „alakító" Highclare Castle az egyik legfelkapottabb forgatási helyszín a különféle brit kosztümös produkciók számára.

7.

A filmet rendező Simon Curtis korábban nem vett részt a sorozat-, vagy az első mozifilm megalkotásában. Másképp viszont már eddig is kapcsolódott a Downton Abbey csapatához: ő a Cora Crawley-t játszó Elizabeth McGovern férje.

8.

Aki viszont továbbra is a folytonosságot képviseli a Downton Abbey-univerzumban, az Julian Fellowes: ezúttal is a sorozatot kitaláló, és vezető íróként-producerként levezénylő alkotó jegyzi a forgatókönyvet.

9.

A filmforgatás 2021 tavaszán kezdődött el, és 2021. augusztus 12-én csattant el az utolsó csapó.

10.

A szereplőgárdába ezúttal is visszatér minden fontosabb karakter és színész, hozzájuk pedig új arcok is csatlakoznak, így Dominic West (A Korona, A viszony, Drót), Hugh Dancy (Hannibal), Nathalie Baye (Kapj el, ha tudsz), és Laura Haddock (A galaxis őrzői).

11.

Az új színészek közül a talán legnagyobb névnek számító Dominic West korábban számos sznésszel együtt játszott a stábból (többek között Maggie Smith, Hugh Bonneville és Allen Leech) a From Time to Time című időutazós kísértetfilmben.



12.

Az ilyenkor szokásos módtól eltérően a film első előzeteseiben és promóciós anyagaiban nem a színészek, hanem az általuk játszott karakterek neveit írták ki – ebből is látszik, hogy a Downton Abbey világa és figurái már milyen kultikussá váltak.

13.

A film díszbemutatóját április 25-én tartották a londoni Leicester Square-en, de az Egyesült Arab Emírségek nézői még ennél is hamarabb, már március 18-án láthatták. A magyarországi mozik április 28-tól vetítik a filmet, a britek pedig csak egy nappal később, április 29-től.

14.

Ez minden idők leghosszabb Downton Abbey-menete a maga 125 perces játékidejével.

15.

Még nem láthatták sokan a Downton Abbey: Egy új korszakot, de az éles szemű bakivadászok már így is kiszúrtak benne egy (jelentéktelen) hibát. A Penelope Wilton által játszott karaktert ugyanis Isobel Mertonnak hívják a filmben, pedig ő Isobel Crawley, aki Dickie Grey-hez, Merton lordjához ment férjhez – vagyis a helyes megszólítása Isobel Grey, vagy Lady Merton lenne.