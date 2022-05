A kötet Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnök apjáról szól. A 2012-ben elhunyt Benzion Netanjahu középkori történészként több amerikai egyetemen, köztük a Cornell és a Denveri Egyetemen is tanított. A Netanjahuék 1959-60 körül játszódik, és főhőse egy zsidó történész, aki a Cornellen dolgozik, mikor felkérik rá, hogy segítsen eldönteni, felvegyenek-e vendégoktatónak egy izraeli tudóst. A szellemes, és egyebek mellett a zsidó identitás kérdéseivel foglalkozó regény alcíme: Egy jelentéktelen és végül is elhanyagolható epizód elbeszélése egy nagyon híres család történetének egy jelentéktelen eseményéről.



James IjamesFat Ham című műve, Shakespeare Hamletjének adaptációja, ami egy fekete család grillezésén játszódik a modern Délvidéken, a dráma kategória Pulitzer-díját kapta. A Philadelphiában élő drámaíró a Wilma Színház egyik művészeti vezetője, Fat Ham című darabját tavaly nyáron streamingközvetítéssel mutatták be.



A néhai Winfred Rembert életrajz kategóriában nyert a Chasing Me to My Grave: An Artist's Memoir's of the Jim Crow South című könyvéért. Az afroamerikai művész, akit egy 1960-ban tartott polgárjogi tüntetésen letartóztattak, majd börtönbe zártak, és csaknem meg is lincseltek Georgiában, tavaly márciusban halt meg 75 éves korában. Halála előtt még kezébe vehette könyve szerkesztett kéziratát.

A nem fikciós kategóriában Andrea Elliott egy fedélnélküli fekete brooklyni lány történetéből írott könyve (Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City) nyert, amely New York város Gotham-díját is megkapta korábban.



Raven Chacon lett az első őslakos zeneszerző, aki Pulitzer-díjat kapott: a zenei kategóriában Voiceless Mass című darabjáért ítélték oda neki az elismerést.



A költészeti kategória díját Diane Seuss nyerte el frank: sonnets című verseskötetéért.