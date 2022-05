Május 19-től újra látható lesz a hazai mozikban a The Doors című legendás film, a főszerepben minden idők egyik lehíresebb együttesével. Ebből az alkalomból listára gyűjtöttük azokat a kedvenc filmjeinket, amelyek zenekarok történetét állították a középpontjukba , legyenek ezek akár létező, valaha volt, vagy akár fiktív bandák.

A turné – This Is Spinal Tap (1984)

Egy áldokumentumfilm lenne minden idők legjobb alkotása a zenekari létről és a rockzenéről? Sokak szerint igen! A turnéban egy sosem volt zenekar történetét láthatjuk dokumentálni, az összes olyan klasszikus klisével és azok kicsavarásával, amelyeket a hasonló filmek, meg hát a valódi zenekarok története is rendszeresen felvonultat. A nyolcvanas évekbeli hajmetál sosem volt viccesebb!

Majdnem híres (2000)

Hollywood szerelmeslevelét a rockzenéhez Cameron Crowe alkotta meg az ezredfordulón, a főszerepben egy olyan zenerajongó kissráccal, amilyen mindenki volt egyszer. A filmben minden rajongó álma valósul meg, amikor a fiú egy félreértés révén elkísérheti élete bálványait egy koncertturnéra, és közben pedig bepillantást nyer az igazi rockandroll élet csillogásába és árnyoldalaiba egyaránt.

Mi vagyunk a legjobbak! (2013)

A punk életérzés alapja a közös bandázás, és hogy a punk minden helyen és minden korban megtalálja a maga követőit, és ezt kiválóan példázza a svéd Lukas Moodyson filmje. A Mi vagyunk a legjobbak! kislány főhősei Stockholmban alapítanak ellenállhatatlan zenekart: nem akarnak tündibündi kislányok lenni, és nem akarják a szüleik kényelmes kispolgári életét élni. Persze lázadni sem egyszerű dolog.

Lords of Chaos - A sötétség gyermekei (2018)

A skandináv black metal egyik leghírhedtebb együttese, a norvég Mayhem sötét történetét belső rivalizálás, gyilkosságok és templomégetések övezték, ebből a sztoriból pedig egyedien bizarr filmet forgatott a kliprendezőként világhírű Jonas Åkerlund. A filmet ráadásul Magyarországon forgatták, és a hazai helyszínek ez esetben Skandináviát „játszották", ami szintén ad egy érdekes furcsaságot a filmnek.

Bohém rapszódia (2018)

Noha a fókusz a frontember, Freddy Mercury kacskaringós és tragikusan korán véget ért élettörténetén van ebben a nagysikerű filmben, de közben a Queen együttes megalakulásának és felfutásának sztoriját is megismerhetjük belőle. Sőt, magának a filmnek az elkészítésében is roppant aktívan közreműködtek a zenekar életben lévő tagjai!

Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története (2020)

Két ember az már egy zenekar? Igen, hisz egynél többen már együttesként kell működni. Will Ferrell annyi más dolog után az Eurovíziós Dalfesztiválból is viccet csinált, méghozzá egy izlandi popduó fiktív történetével, akiknek életük álma eljutni az Eurovízióra, amikor pedig minden alkalmatlanságuk ellenére ez sikerül, ott sportfilmekből ismerős kihívások várják őket.

The Doors (1991)

Május 19-étől kerül újra a hazai mozikba a legendás The Doors zenekarról szóló legendás The Doors című film, illetve annak felújított és digitalizált rendezői változata. Oliver Stone rendezése persze elsősorban a frontember Jim Morrison útjára és karizmájára koncentrált, és mivel a főszerepben Val Kilmer tényleg elképesztő átalakulással formálta meg minden idők egyik leghíresebb rocksztárját, így ezt nagyon is jól tette.