Pierre Lescure, a fesztivál elnöke a fesztiválpalota Debussy termének színpadán, a vetítés kezdete előtt, meglepetésként jelentette be a díjat. A tiszteletbeli Arany Pálmát mindeddig csak tucatnyian kapták meg. A közönség állva tapsolta meg a díjat a kezében szorongató Cruise-t.



Az 59 éves filmsztárt már a fesztiválpalotához vezető vörös szőnyegnél is tömegek fogadták. A filmje cannes-i premierjéhez időzítve pedig a francia és amerikai zászló színeit egyaránt idéző piros, fehér és kék füstöt eregető vadászgépkötelék is elrepült a tengerparti város felett.

Cruise-zal, aki három évtized után először tért vissza a fesztiválra, interjú is készült a vetítés előtt. A színész a filmezés iránti elkötelezettségéről beszélt, és felidézte, hogy egyik meghatározó élménye volt 18 évesen az 1981-ben készült Takarodó című film, amelyben George C. Scott-tal játszott. Később egy kérdésre válaszolva azt is elmondta: egy pillanatig sem kísértette meg a gondolat, hogy május 27-től a mozikban látható filmjét valamelyik streaming-szolgáltatásban forgalmazza.

Arra kérdésre pedig, hogy miért vállal olyan nagy kockázatot azzal, hogy maga játssza filmjei legveszélyesebb jeleneteit is, azt válaszolta: "Gene Kellyt sem kérdezte senki, hogy miért táncol".

A Top Gun: Maverick díszbemutatóját 36 évvel a Top Gun után, lelkesen fogadta a cannes-i közönség, a deadline.com beszámolója szerint a film végén öt percig állva ünnepelték az alkotókat és a színészeket.

A kedden kezdődött 75. cannes-i filmfesztivál május 28-áig tart.