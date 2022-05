2021-ben három alkotó anya osztotta meg egymással a gyerekeik születése körüli titkos örömöket, és a gyakran elhallgatott küzdelmeket és fájdalmakat. Ezekből született meg a Ráday utcai MáSzínházban játszott Anya-e vagy? című monodráma, Huzella Júlia előadásában, amihez a nézők most hétvégén nem csak a szokványos módon kapcsolódhatnak. Június 3-án moderált beszélgetéssel készülnek, június 5-ig pedig az ő történeteiket is várják, hogy azokat is kihangosíthassák.