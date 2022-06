Jurassic World Világuralom (Jurassic World Dominion)

hazai mozis premier: 06.09.

A dinoszauruszok visszatérnek, sőt világuralomra törnek, de nem csak őket üdvözölhetjük régi ismerősként az új Jurassic-filmben. Az újkori trilógia záródarabjában ugyanis újra felbukkannak a legelső Jurassic Park főhősei, azaz Sam Neill, Jeff Goldblum és Laura Dern is, így igazi csúcstalálkozóra van kilátás minden szinten.

A játszma

hazai mozis premier: 06.09.

2011-ben a magyar filmgyártás egyik üde színfoltját jelentette A vizsga: kis költségvetésből, de annál invenciózusabban és kreatívabban készülő, az 1950-es évek fullasztó világába kalauzoló, itthon szokatlan műfajt választó, végig feszült kémthrillert tett le az asztalra a rendező Bergendy Péter és a forgatókönyvíró Köbli Norbert. Most megérkezett a folytatás, aminek külön érdekessége, hogy visszatér benne a főszereplő Nagy Zsolt mellett, súlyos betegsége után Kulka János is.

Obi-Wan Kenobi (Obi-Wan Kenobi) 1. évad

hazai netes premier: 06.14. (Disney+)

Lassan már annyi netes streamingszolgáltató lesz elérhető hazánkban is, hogy a bőség zavarával küzdünk, hisz a Netflix, az HBO Max és társaik mellé júniusban megérkezik a Disney+ is, rajta a Marvel és a Star Wars tartalmaival is. Star Wars fronton pedig a legfőbb esemény manapság az Obi-Wan sorozat, ami Ewan McGregor főszereplésével mutatja meg, mit csinált a jó öreg jedimester aközben, hogy a felnövő Luke Skywalkerre vigyázott a Tatuin bolygón.

Elvis (Elvis)

hazai mozis premier: 06.23.

Baz Luhrmann a kortárs mozi egyik legeredetibb, sajátosan színes stílusú alkotója olyan filmekkel, mint a Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge!, vagy A nagy Gatsby. Ha ő készít életrajzi filmet a rockandroll valaha volt legnagyobb csillagáról és a popkultúra igazi legendájáról, az bizony esemény, Elvis menedzserének szerepében pedig még Tom Hanks is feltűnik az alkotásban.

Minyonok 2.: Gru színre lép (Minions: The Rise of Gru)

hazai mozis premier: 06.30.

Először a Gru-filmekben ismertük meg őket, mint a titokban jólelkű szupergonosz ügyefogyott segítőit. Aztán annyira népszerűvé váltak, hogy kaptak egy saját mozifilmet, egy eredettörténetet is. Most ismét itt vannak a minyonok, akikről ezúttal azt tudhatjuk meg, miként hozta őket össze az élet az akkor még kissrác Gruval.