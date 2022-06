100 éve született Judy Garland, aki tinédzserként lett hollywoodi világsztár, de akinek életét tönkre is tette a hírnév és a filmstúdiók kapzsisága. Egész életét sztárként, mégis folyamatos nehézségek között élte, ebből a különleges sorsból most összegyűjtöttünk egy csokornyi olyan érdekességet, amit talán te sem tudtál róla.



Egy dal és egy filmkritikus után kapta a nevét.

1922. június 10-én Frances Ethel Gumm néven született. A Judy Garland művésznevet akkor kapta, amikor az MGM stúdió 13 éves korában leszerződtette. A név első fele a Judy című korabeli sláger, a második fele Robert Garland filmkritikus vezetékneve nyomán jött.

Kétéves korában lépett először színpadra.

A szülei is előadóművészek voltak, noha esetükben ez főként kisvárosi varietéfellépéseket jelentett. Egy ilyen előadásba csatlakozott be már kétévesen Judy Garland, amikor elénekelte a nővéreivel a Jingle Bells című karácsonyi dalt a közönségnek. A három kislány később The Gumm Sisters néven rendszeresen fellépett. A családi életük viszont nem volt boldog: a mutatványosélet miatt állandóan vándoroltak, gyakran a kocsijukban laktak, az édesapja pedig a homoszexualitásával küzdött, és többször kellett távozniuk egy-egy városból a férfiakkal történt afférjai miatt.

Tiniként szoktatták rá a drogokra.

Az MGM stúdióhoz történt szerződése után a kiskorúsága ellenére ugyanúgy dolgoztatták, mint a felnőtteket. Hogy bírja a tempót, serkentő tablettákat kapott, amikor pedig nem tudott este aludni, altatókat. Garland egész életében küzdött a súlyingadozásaival is, ami szintén nem volt megengedhető Hollywoodban, így amfetamint írtak fel neki étvágycsökkentés céljából. Így már tinédzserként a különféle szerek függésébe került, ez pedig aztán végigkísérte az egész életét.

Olyan kategóriában nyert Oscart, ami ma már nem is létezik.

Világsztárrá és örök mozilegendává az Óz, a csodák csodája film és Dorothy szerepe tette 1939-ben. A filmben nyújtott alakításáért megkapta a Legjobb fiatal színésznek járó Oscar-díjat, amit összesen 12 alkalommal osztottak csak ki, és egy kisebb méretű, „gyerek" Oscar-szobor járt érte.

Ötször ment férjhez.

Rendkívül mozgalmas szerelmi élettel rendelkezett, de ennek oka az őt ismerők szerint nem valamiféle kalandvágy, vagy elköteleződési probléma volt, hanem inkább a gyerekkora óta fennálló önbizalomhiánya és szeretetéhsége. Ötször ment férjhez, de egyik sem bizonyult tartós, boldog kapcsolatnak.

A gyerekeit sikertelenül akarta lebeszélni a showbusiness-ről.

Három gyermeke született, akiket határozottan le akart beszélni arról, hogy a példáját kövessék a szórakoztatóiparban. Nem járt túl sok sikerrel, hiszen Lorna Luft is előadóművész lett, Liza Minnelli pedig egyenesen Oscar-díjas színész és énekesnő. Joey Luft hozzájuk képest csendesebb szakmát választott, igaz, szintén művészit: fotós lett belőle.

Ő volt minden idők egyik legkisebb világsztárja.

Mindössze 151 centiméter magas volt, ami gyerekszínészként még növelte is a „cuki szomszéd lány" imidzsét, később pedig mindenki a törékeny alkatáról áradozott, nem tudva, milyen egészségügyi problémák és függőségek állnak a vékonysága mögött.

A halálakor a természet is tisztelgett előtte.

1969. június 22-én, mindössze 47 évesen hunyt el egy londoni hotelben. A halál okaként a rendszeresen szedett különféle szerei akaratlan túladagolását állapították meg. A halála napján pedig tornádó volt Kansasban, miként az Óz, a csodák csodája elején is: elrepítette magával Dorothyt.

Még a síron túlról is Oscarhoz segített egy kolléganőt.

2019-ben került a mozikba a Judy című film, ami Garland életének utolsó szakaszáról szól, és amiben Renée Zellweger olyan lenyűgözően formálta meg a címszereplő tragikus alakját, hogy Oscar-díjat nyert érte.

Rózsát neveztek el róla.

A különleges Judy Garland rózsa szirma sárga (ez volt a sztár kedvenc színe), a végén égővörös csúccsal. A sírhelyén és az emlékét őrző múzeum kertjében is ilyen rózsákat ültettek.