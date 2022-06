Karinthy Frigyes éppen 135 éve, 1887. június 25-én született, író volt, költő és műfordító, ő volt a magyar irodalom egyik legeredetibb alakja, aki még az agyát megtámadó tumort is képes volt humorral kezelni.

Bár művész volt, rajongott a fociért. Az írásait már 1906-ban közölte Az Újság című lap, amikor Karinthy még csak 19 éves volt. Nem volt jó tanuló, sőt, egészen gyengén sikerült az érettségije, aminek talán az lehetett az oka, hogy képtelen volt egyetlen egyetemi szak mellett letenni a voksát. Egyszerre kezdett el a bölcsészkarra, az orvosi egyetemre és természettudományi szakra járni, azonban sosem szerzett diplomát.

1908-tól lett a Nyugat munkatársa, az igazán áttörő sikert pedig 1912-ben érte el, miután egyszerre megjelent két novelláskötete, két humoreszkgyűjteménye és az irodalmi paródiákat tartalmazó Így írtok ti.

Bár az ember hajlamos úgy gondolni az írókra és költőkre, mint unalmas, depressziós történelmi alakokra, akik szobájuk sötétjében, egyetlen szál gyertya (és talán pár üveg bor) mellett körmöltek naphosszat. Ez természetesen nem így van, pláne nem Karinthy és jó barátja, Kosztolányi Dezső esetében, akik imádták ugratni egymást. Legmaradandóbb tréfájuk Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című verse volt, amit alább meg is mutatunk. És hogy hol van a csavar a versben? Olvasd össze a sorok kezdőbetűit, és megtudod:

Kosztolányi Dezső - Nyár, nyár, nyár

Karinthy Frigyesnek, úri-magának, az embernyi embernek,

de kicsit talán a Kálomistának is küldöm, azzal az

instanciával, hogy ne átallaná elolvasni ezt a nekem-kedves poémát, minden irányban.

Nyár,

A régi vágyam egyre jobban

Lobban,

De vár, még egyre vár.

Kár

Így késlekedned, mert az éj setétül.

Az élet

Siralmas és sivár

Enélkül.

Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög,

Görcsök

Emésztik s forró titkom mélye szörcsög.

Mostan hajolj feléje.

Közel a lázak kéjes éje.

Akarod?

Remegve nyújtsd a szájad és karod.

Itt ital illatja tégedet vár.

Nektár.

Te

Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg.

Idd meg.

Karinthy mindemellett rajongott a fociért, sőt, állítása szerint maga is játszott középcsatárként a Budapesti Torna Clubnál. Rendszeresen közölt cikkeket a Nemzeti Sportban, és sajátos humorával írt a fociról és egyéb sportokról is.

1938-ban agydaganatot diagnosztizáltak nála, ebből az élményből született az Utazás a koponyám körül című regénye. A könyvben részletesen beszámol a történtekről, kezdve a hirtelen rosszullétektől a hallucinációkon át, a betegség felismerésétől az elfogadásig. Bár nem volt pénze agyműtétre, a budapesti értelmiség egy emberként fogott össze az íróért, és összegyűjtötték a műtéthez szükséges összeget. A műből nem hiányozhat a Karinthy-féle humor, és mindemellett máig aktuális, hiszen ez az első, páciens által írt betegség- és gyógyulástörténet.

Nem véletlen, hogy Karinthy ma is megkerülhetetlen alakja irodalmunknak. Hiszen amellett, hogy vitathatatlanul zseniális alkotó, hihetetlenül sokszínű író volt, aki a mai napig képes megtalálni a közös hangot a sportdrukkerekkel, azokkal, akik könnyű, humoros olvasmányélményre vágynak, és azokkal is, akik nehéz időszakon mennek keresztül. Életútjával reményt adhat a továbbtanulás miatt szorongó fiataloknak, az útkeresőknek, és azokkal is tud azonosulni, akiket súlyos betegségek gyötörnek.

