55. születésnapját ünnepli a mozivászon kopasz macsója, aki nem csak halálos iramban, de egészen meglepő alakításokkal is képes belopni magát a nézők szívébe. Az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Vin Dieselről.

Sosem találkozott az apjával.

Az apja már azelőtt eltűnt a családjuk életéből, hogy Diesel megszületett volna, és az anyja nem árult el semmit a kilétéről sem. A saját külsejéből Diesel arra következtetett, hogy a fehér (angol, német, skót, ír, osztrák ősökkel rendelkező) édesanyja mellett minden bizonnyal színesbőrű lehetett az apja.

Nem ez az igazi neve.

A születési neve Mark Sinclair, amiből a Sinclair az édesanyja vezetékneve. Így fordulhat elő az, hogy ugyan van egy ikertestvére, de neki más a vezetékneve: Paul Vincent felvette az őket örökbe fogadó nevelőapjuk vezetéknevét.

Szó szerint betört a színházi szakmába.

Hétéves korában a haverjaival betörtek a helyi színház épületébe vandálkodni, de az intézmény művészeti vezetője rajtakapta őket. Ahelyett azonban, hogy rájuk hívta volna a rendőrséget, szerepet ajánlott nekik egy készülő darabban, ők pedig ott ragadtak a színházban.

Kidobóként lett belőle Diesel.

Mielőtt sikerült volna színészként befutnia, New York menő klubjaiban kereste a kenyerét kidobóként. Ekkor változtatta meg a nevét is Vin Dieselre, mert az keményebben hangzott, mint a Mark Sinclair.

Cannes-ban is versenyzett a saját rendezésével.

1995-ben elkészítette a saját maga írta, rendezte és játszotta Multi-Facial című rövidfilmet, amit a világhírű cannes-i filmfesztiválon is vetítettek. Végül ez a film hozta meg számára a hollywoodi áttörést, mert Steven Spielbergnek tetszett az alkotás, és felajánlott neki egy szerepet a Ryan közlegény megmentésében.

A magánéletben is odavan a szerepjátékokért.

Kissrác kora óta a fantasy szerepjátékok jelentik a hobbiját, és felnőttként sem hagyta abba őket. A Dungeons & Dragons játék történetétől szóló könyvhöz előszót is írt, de a tetoválásai egyike is a játékból vett karakter.

Nem minden filmjében kopasz és kigyúrt!

Csak egyetlen egy olyan filmben szerepelt, amiben hajjal látható, de ott alaposan megváltoztatta a külsejét, mert közel 20 kiló túlsúlyt is felszedett a szerep kedvéért. Ez a film a Védd magad! volt 2006-ban, amiben egy bíróságon a saját ügyvédjeként működő maffiózót játszott, komoly kritikai elismeréseket besöpörve.

Halott barátja után nevezte el a lányát.

A Halálos iramban-filmekben főszereplőtárs, Paul Walker a kamerákon kívül is az egyik legjobb barátja volt. Walker tragikus halála után Diesel a megszülető kislányát az ő tiszteletére nevezte el Pauline-nak.

Épp hallhatod őt a mozikban.

Már persze csak akkor, ha feliratosan nézed a Thor: Szerelem és mennydörgés című új Marvel-filmet, amelyben szokás szerint ismét Diesel adja a különös falény, Groot hangját. De legközelebb is Grootként találkozhatsz majd vele a mozikban, mert 2023-ban érkezik A galaxis őrzői 3., hogy aztán Diesel fizikai valójában is feltűnjön a filmvásznon, a Halálos iramban-széria következő felvonásában, szintén jövőre.