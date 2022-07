Egyszerre kanadai és új-zélandi.

Kanadában született egy kanadai testnevelőtanár apa és egy új-zélandi angoltanár anya gyermekeként. Négyéves korában, a szülei válása után költözött az édesanyjával Új-Zélandra, és ott nőtt fel, így magát büszke „kiwinek" tartja.

Fontosak számára a francia gyökerek.

A vezetékneve francia eredetű, apai ágon az ősei Franciaországból vándoroltak ki Kanadába, és ő maga is folyékonyan beszéli a francia nyelvet. Anyai ágon németek és írek a gyökerei.

A nővérét kísérve kapta meg élete filmszerepét.

A Zongoralecke című, Új-Zélandon forgatott film gyerekfőszereplőjét országos casting révén, 5000 jelentkezőből választották ki. Ezen jelentkezők egyike volt Paquin nővére, akit kíváncsiságból ő is elkísért a meghallgatásra. Amit pedig ott tapasztalt, az annyira megtetszett neki, hogy a korábbi szándékaival ellentétben mégis kedvet kapott a színészmesterséghez - jelentkezett ő is, és a hosszas kiválasztási folyamat végén meg is kapta a szerepet.

Élete első színészi munkája Oscart ért.

Sosem tanult előtte színészetet, a Zongoraleckében állt először kamerák elé, de az alakítása olyan átütőre sikerült, hogy mindössze 11 évesen elnyerte érte az Oscar-díjat is, minden idők második legfiatalabbjaként.

Eldugva tartja az Oscar-szobrát.

A nevezetes aranyszobrocskát a hálószobaszekrénye mélyén tartja, méghozzá abból a megfontolásból, mert nem szeretné, ha a hozzá látogatók számára kényszer lenne szóba hozni az Oscart, és mindig ez lenne a téma.

Jeff Daniels lányát és szerelmét is eljátszotta.

A Repülj velem! című filmben a nála 27 évvel idősebb Jeff Daniels az apját játszotta, majd kilenc évvel később, A tintahal és a bálna című alkotásban már az élettársát-szeretőjét.

Biszexuálisnak vallja magát.

Az egyik első hollywoodi sztár volt, aki nyíltan is felvállalta, hogy nem csak az ellenkező nemhez vonzódik. Saját bevallása szerint ez sosem volt számára téma, vagy döntés kérdése, mindig magától értetődően alakultak a szerelmi viszonyai.

A leghíresebb sorozata kedvéért lett szőke.

A Zongoralecke mellett a legtöbben a True Blood – Inni és élni hagyni című vámpíros sorozat főszerepéből ismerik, amit hét évadon át alakított. Sookie Stackhouse karakterének kedvéért festette az eredetileg barna haját szőkére, amit aztán annyira megszeretett, hogy azóta is leginkább ezt preferálja.

A True Blood szerelmet is hozott számára.

A sorozatban is a szerelmét alakító Stephen Moyer az életben is a párja lett, és 2010 óta házasságban élnek. Két gyermekük született: egy ikerpár.

Legközelebb a férje filmjében láthatod.

Már leforgott, és bemutatás alatt áll Stephen Moyer rendezése A Bit of Light címmel, amiben Paquin egy olyan nőt alakít, aki kénytelen visszaköltözni az apjához, miközben a gyerekei felügyeleti jogáért és a saját függőségeinek leküzdéséért egyszerre harcol.