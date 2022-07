Július végén felbojdul a völgy

Szerkesztőségünk tagjai is megjárták már a Művészetek Völgyét, nem is egyszer. És tanúsíthatják, hogy itt még az is szívesen kempingezik, aki egyébként nem a sátras, matracon alvó, pottyantós vécé kedvelő fesztiválozó. Ennek a kulturális kavalkádnak valahogy olyan hangulata van, ami minden gondot elmos arra a 10 napra amíg tart. Kapolcs fehér templomtornyának látványával feküdni és kelni tényleg megfizethetetlen.

És akkor még nem is meséltünk a vándorcirkusz élményekről, ami a falu határában letáborozott az ekhós szekerével, elővezette a szamarakat, a kutyusokat, a szép tyúkokat és a legfurább, de szeretnivaló artistákat és bohócokat, akiket valaha láttunk. Annyiszor tapsoltuk vissza őket, hogy a végén alig tudtak elindulni a másik faluba.

Pici udvaron, pici jazz koncertek, hatalmas hangzás és örömzenélés a naplementében. Nagyobb színpadon nagyobb zenekar, közös tánc a hűvös esti fűben mezítláb. Reggeli a szőlőtőkék alatt dédi és nagymama mázas bögréiből, kakaóval és mézeskenyérrel, ha azt szeretnénk. Aztán láblógatás a hűs patakparton (Egervíz), hogy délután belefussunk egy dalárdába, pedig csak sétálni indultunk.

A Művészetek Völgyére július 21-ig még kaphatók kedvezményes bérletek és napijegyek, illetve ha szerencsénk van, és több napra tervezünk menni, akkor talán még szállást is találunk a faluban.

Nemsokára kitör a Szeretet Forradalma

Egy hónap sincs már hátra, két év kihagyás után indul a Sziget. Ismét kitárul egy olyan világ, amibe belépve magunk mögött hagyhatjuk a mindennapok nyűgét és elmerülhetünk a programok sűrűjében. Start augusztus 10-én.

A Sziget eddig – majdnem 30 éven át – évről-évre menetrendszerűen érkezett és beszippantott minden fesztiválozót a program-örvényével, egyedi hangulatával, azzal, hogy a "K" hídon túl egy másik világ tárul ki előttünk. Ma már nem tud mindenki eljutni ide, az árak az egegkbe szálltak. Az alternatív, elvonult fesztiválból egy többszörösen díjazott nemzetközi buli lett, de az vitathatatlan, hogy a hangulata egészen egyedi, ha az ember megtalálja a magának lejobban tetsző koncerteket, programokat, lazulási lehetőségeket. És ha vérbeli Szigetező valaki, és nyaralás helyett inkább erre gyűjt pénzt, akkor miért ne érzehetné itt jól magát.

A Sziget pár éve hívta életre a Szeretet Forradalmát, ami a programokban is megnyilvánul. Idén is visszatér tehát a Nagyszínpadra a Love Revolution Special, ahol minden nap 10 percben olyan előadások és rövid felszólalások színesítik az átállásokat, melyek a körülöttünk zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségünkre igyekeznek felhívni a figyelmet.

A Sziget vendégeként a holland Aynouk Tan az elfogadás fontosságáról fog beszélni. De itt lesz Franciaország egyik leghíresebb táncoslábú ikerpárja, a Les Twins is. Táncosként, koreográfusként vagy épp modellként olyan szupersztárokkal és márkákkal dolgoztak együtt, mint Beyoncé és Missy Elliott vagy épp Jean Paul Gaultier. Külön a Szigetre összeállított koreográfiájukkal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mekkora problémát okozhat egy ember életében a kirekesztés. Mellettük pedig visszatér a Superar gyermekkórus, mely tagjai már 2019-ben is elvarázsolták a közönséget. Jegyek és bérletek még kaphatók a Sziget 2022 oldalán.

Hatalmas durranásokkal tér vissza a STRAND is

Augusztus 18-21. között ugyanis végre újra megnyitja a kapuit Zamárdiban a STRAND Fesztivál, a MOL Nagyon Balaton egyik fő eseménye. Immár 10. alkalommal. Idén nem egyszerűen csak visszatér Zamárdiba a STRAND Fesztivál, de a szervezők a megszokott színvonalú nemzetközi kínálaton felül, egy hatalmas tűzijátékkal is készülnek a négynapos Balaton-parti programra.

Idén a Nagystrandon fellép Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler és a francia house DJ, Kungs is. A STRAND Fesztivál korábban bejelentett előadói közt olyan fesztiválsztárokat találunk, mint Parov Stelar, Tom Walker, Sam Feldt és a The Stickman. A külföldi neveken túl 50-nél is több hazai előadónak szintén biztos helye van már az augusztus 18-21. között megrendezett STRAND Fesztivál programjában. A teljes listát a strandfesztival.com oldalon találjátok, napi bontásban is.