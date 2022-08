A választ nem tudhatjuk biztosan. De ne higgye senki, hogy majd attól válik sikeres művésszé, hogy züllött életet él! És nem mellesleg nem is éri meg!

Az alábbi művészek többsége igen méltatlan körülmények közt fejezte be rövidke földi pályafutását...

1. Caravaggio (1571–1610)

A fény és sötétség barokk mestere sem vetette meg az italt. Emiatt állandóan bajba is került: kocsmai verekedésekbe keveredett, majd egy dulakodásban meg is gyilkolt egy embert. Menekülés közben, rejtélyes módon hunyt el 38 évesen.

2. Honoré de Balzac (1799–1850)

A francia író komoly ópium- és hasisfogyasztó volt. Pszichiátere látta el anyaggal. Az úgynevezett Hasisbarátok klubjában más drogfüggő művészekkel is találkozgatott, mint Flaubert, Daumier, Baudelaire, Rimbaud.

3. Jules Verne (1828–1905)

A tudományos-fantasztikus irodalom nagy alakja az évi több regény megírásának feladatával a Vin Mariani nevű ital (ami a kokalevél és a bor keveréke) segítségével birkózott meg.

4. Lewis Carrol (1832–1898)

Az angol író ópiumot és laudánumot fogyasztott – ami egy cukorral kevert ópiumtinktúra. Nagyobb mennyiségben drogként használták. Azok az ételek és italok, amelyektől Alice Csodaországban érezte magát, valójában a hallucinogén anyagok metaforái.

5. Vincent van Gogh (1853-1890)

Alkohol- és gyógyszerfogyasztása is befolyásolta a nagy festő egyébként is rossz egészségi állapotát, tetézte a bajt, hogy köztudottan – ha nem talált mást – a terpentint is megitta. A gyönyörű Éjszakai kávéház című képe a többedik sikertelen elvonókúra előtti utolsó műve. 37 évesen szíven lőtte magát.

6. Edvard Munch (1863-1944)

A Sikoly festőjének is egész életére kiható problémája volt az alkohollal és a drogokkal, amitől pszichésen is nagyon instabillá vált. Ehhez képest komoly kort élt meg.

7. Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901)

A Montmartre festője olyannyira rabja volt az abszintnak, hogy az ital egyik fajtája mai napig az ő nevét viseli.

8. Jack London (1876–1916)

A Vadon szava és számos remek könyv írója szó szerint halálra itta magát: alkoholos befolyás alatt többször kísérelt meg öngyilkosságot, és alig negyvenévesen veseelégtelenségben halt meg.

8. Ady Endre (1877–1919)

A magyar irodalom egyik legnagyobbjáról köztudott: a költészet és a női múzsák mellett az alkohol és a nyugtatók volt a szenvedélye.

A halála előtti időkben már 4-5 liter bort ivott, és 120 szál cigarettát szívott naponta. Önpusztító életének meglett az eredménye: Ady 42 évesen halt meg.

9. F. Scott Fitzgerald (1896–1940)

Az alkohol központi helyet foglalt el az életében. A cinikus, zavarodott, tragikus iszákosság könyvei központi témája volt. Nagy író volt, aki az italtól 44 évesen a patológia kísérleti tárgyává vált.

10. Ernest Hemingway (1899–1961)

A Nobel-díjas író úgy küzdött alkoholproblémájával, mint az öreg halász a tengerrel. És ugyanolyan sikertelenül. 1937-ben már súlyos májproblémákat állapítottak meg nála. Ekkor csak 38 éves volt. Egyre depresszívebb lett, kényszerképzetei voltak: 1961-ben öngyilkos lett. Vadászfegyverével lötte le magát.

11. Jean-Paul Sartre (1905–1980)

A filozófus bevallottan úgy írta műveit, hogy nemcsak a múzsa csókja ihlette, hanem az amfetamintól is szárnyalt a fantáziája. Drogfüggőségét bizonyára féken tudta tartani, mert életvitele ellenére 75 évet élt.

12. Tenessee Williams (1911–1983)

Ő az, aki, ha csak A vágy villamosát írta volna meg, már akkor a világirodalom nagyjai közé került volna. De mellette még írt jó néhány egyéb remekművet is. Mentálisan azonban nagyon instabil, alkohol-, pszichofarmakon- és altatófüggő volt egész életében.

13. Weöres Sándor (1913–1989)

Nem annyira köztudott, hogy a kiváló költő, műfordító, Weöres is rabja volt az alkoholnak, amit a felesége próbált – több-kevesebb sikerrel – kordában tartani.

14. Andy Warhol (1928–1987)

Az excentrikus pop-art művész állandóan amfetaminnal (speed) feldobva járta a manhattani éjszakai partikat.

15. Stephen King (1947–)

Az amerikai horror-író életrajzában beismeri: sikereinek első tíz évében konstans részeg volt. Sőt, több könyv esetében nem is emlékszik az írás folyamatára.

1987-ben a családja választás elé állította. Lerakták elé szenvedélybetegségének bizonyítékait: sörösdobozhegyeket, cigarettacsikkek mérhetetlen mennyiségét, kokaint, váliumot, marihuánát. King pedig úgy döntött, elvonókúrára megy, és azóta száraz,És továbbra is sorra ontja magából a sikerkönyveket. Ezek szerint mégsem kell feltétlenül önpusztító életet élni annak, aki alkotni akar...

