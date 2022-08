A legendás kollekció létezéséről eddig is tudtak szakértők és történészek, de úgy tűnt, hogy az ékszerek elkallódtak. A GWS Auctions aukciósház elnök-vezérigazgatója, Brigitte Kruse azonban évtizedek munkájával felkutatta és összegyűjtötte az ékszereket, amelyek első ízben láthatók együtt.

A mintegy kétszáz tárgyat, köztük drágakőberakásos gyűrűket, mandzsettagombokat, karórákat és láncokat, augusztus 27-én árverésre bocsátják, együtt egy gitárral, amelyen az énekes híres 1968-as televíziós "visszatérésekor" játszott.

A Parker ezredesnek adott ajándékok összeszedéséhez segítséget nyújtott a világsztár özvegye, Priscilla Presley is, noha az asszony nem tulajdonosa egyetlen ékszernek sem. Priscilla Presley elmondta a Reutersnak, hogy férje annak idején azért vásárolt vagy rendelt ékszert a menedzserének, mert annak már mindene megvolt, amire szüksége lehet, így nem tudta, mit vegyen neki.



Az özvegy az ajándéktárgyak védelmezőjének tekinti magát, mert azok egy részét ő maga tervezte, köztük olyanokat, amelyeken Elvis háttérzenekara, a TCB Band emblémája látható. Az együttes az énekes kedvenc kifejezése, a "taking care of business" rövidítéséről kapta a nevét.

Priscilla támogatja az árverést is, mert nagyon sok hamis Elvis-relikvia van forgalomban, és biztosan akarja tudni, hogy ezek az ékszerek olyanokhoz kerülnek, akik szeretik és megőrzik azokat.