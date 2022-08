Az ügy

1970. április 19-én hajnalban egy miskolci nővérszálló ablakában olyasmi történt, aminek részleteit rövidesen egy egész ország próbálta meg összerakni, hogy megtalálhassák Labancz Anna gyilkosát. A 23 éves ápolónő sikoltozására a szálló lakói ébredtek fel, és a földön fekve találták meg a véres, öntudatlan áldozatot. Az arcán-nyakán lévő sebek alapján balesetre, vagy öngyilkossági kísérletre gyanakodtak, így a megérkező mentők sem bűnügyként kezelték az esetet. A kórházban Labancz Anna egy pillanatra magához tért, ám mivel a tüdejéből vért köhögött fel, befogták a száját, mielőtt bármit mondhatott volna – táptalajt adva a későbbi összeesküvéselméleteknek. Az áldozat halálát egy, a hátán lévő, valamilyen hosszú eszközzel szúrt seb okozta, ami a tüdejéig hatolt, és amit már túl későn fedeztek fel.

Mivel a lakótársai nem gyanakodtak bűntényre, és nem feltételezték, hogy Labancz Anna életét veszti, ezért a szobájában időközben felmostak és kitakarítottak, eltüntetve a nyomok nagy részét. A szemétbe kidobott bizonyítékokat reggelre elvitte a kukásautó. A környéken többen is láttak menekülni a gyilkosság idején egy pongyolát viselő, hosszabb hajú alakot, de annak ellenére sem tudta senki beazonosítani, hogy egy főutcán, egyenesen a miskolci belváros felé szaladt.

A háttér

Labancz Anna egy környékbeli faluból került Miskolcra, és kiugrási lehetőséget jelentett számára ápolónő-iskolába járni, majd ebben a munkakörben dolgozni az akkoriban virágzó ipari fellegvárnak számító vidéki nagyvárosban. A feltűnően szép lány nem titkoltan férjet is keresett, diplomás orvost vagy mérnököt képzelt el maga mellé. Udvaroltak is sokan neki, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ismert arcnak számított a fiatalok korabeli szórakozóhelyein, többek között ezért is keltett akkora megdöbbenést megmagyarázhatatlannak tűnő halála.

A a gyilkosságot övező egyik rejtély nagyobb volt, mint a másik. Nemcsak azt fedte homály, hogy ki ölte meg Labancz Annát, de azt sem lehetett tudni, hogy mi lehetett a motivációja. Sőt, az sem derült ki egyértelműen, pontosan hogyan, és milyen gyilkos fegyverrel követték el a tettet. A szobában történt? Vagy az ablakból kihajoló lányt szúrták meg? Féltékenység lehetett a háttérben? Egy visszautasított udvarló tette, netán egy bosszúálló feleség? Vagy egy rajtakapott kukkoló, vagy erőszaktevő? A rendőrök és a város lakossága mindegyik lehetőségnek igyekezett utánajárni, de hiába a sok szemtanú és a központi helyszín, a kezdeti ígéretes nyomok mind zsákutcába jutottak.

Az utóélet

A gyilkosságról a korabeli televíziózás népszerű bűnügyi magazinja, a Kék fény is hírt adott, aminek következtében rövidesen már nemcsak Miskolc, de az egész ország ezzel az üggyel foglalkozott. A rendőrök megpróbáltak előnyt kovácsolni a helyzetből, és a lakosság segítségét kérték, ezzel azonban lavinát indítottak el. Rengeteg használhatatlan tipp és téves nyom érkezett be hozzájuk, miközben gazdag fantáziájú összeesküvéselméletek kezdtek terjedni Labancz Anna állítólagos magas rangú szeretőiről, akik el akarják tussolni az ügyet. Egy miskolci orvost is szájára vett a közvélemény, aki ugyan hiába rendelkezett teljesen biztos alibivel az ominózus hajnali időpontra, végül el kellett költöznie a városból az ellenséges közhangulat miatt.

Labancz Anna meggyilkolása máig a magyar kriminalisztika egyik leghíresebb megoldatlan esete, ami 1990-ben ugyan hivatalosan is elévült, mégis újra elő-előkerül. Újabb és újabb elméletek bukkannak fel a tettes kilétéről, újságcikkek százai és könyvek sora íródott az esetről. Ezek közül az egyik, Asperján György A Labancz Anna gyilkosság című kötete „megfejtette" az ügyet: a regény formájában, de az eredeti neveket használva megírt könyv felállított egy saját elméletet, és megnevezte az általa feltételezett gyilkost. A megnevezett személy viszont beperelte az írót, aki az állításait bizonyítani nem tudva nagy összegű kártérítést volt kénytelen fizetni. A Labancz Anna-ügy máig is élő téma: információink szerint ősszel várható egy újabb könyv megjelenése, amely eddig publikálatlan korabeli dokumentumokat tartalmaz, és bizonyára újra ráirányítja majd a figyelmet a lehetséges elkövetőkre.