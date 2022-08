A Megafilm Móricz Zsigmond regénye nyomán készült sorozatában a 17. századi Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg, szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve.

Röviden az alkotásról

Magyarország harapófogóba került. A darabokra szakadt országot nyugatról a Habsburgok, keletről a törökök szorongatják. A két hatalmas birodalom közé ékelődött be a szabad magyarság utolsó bástyája: Erdély. De a békét Erdélyben is már csak hírből ismerik. Gyilkos harcok folynak a trónért, melyből végül a szemtelenül fiatal és vakmerő, nők által bálványozott Báthory Gábor kerül ki győztesen. Báthory mögött ott áll nagynénje, a véres grófnő néven ismert, Európa-szerte rettegett Báthory Erzsébet; valamint megfontolt, művelt tanítómestere, Bethlen Gábor. Erdély három nemzete, a magyar, a székely és a szász abban reménykedik, hogy Báthory talán végre elhozza a sokat szenvedett kis ország számára a békét. Báthory Gábornak azonban más tervei vannak. Ő nem békét akar, hanem visszaszerezni Erdély rég elvesztett dicsőségét - bármilyen áron. Szembeszegül a nagyhatalmi érdekekkel és az őket kiszolgáló belső ellenséggel, ám közben saját démonaival is meg kell küzdenie. A fiatal fejedelem a hatalom, az alkohol és a nők mámoros háromszögében magára marad, amikor szembefordul a békepárti Bethlen Gáborral. Mester és tanítvány egymás halálos ellenségévé válik, a nyugodt erő és a féktelen szenvedély egymásnak feszül. A két rivális pedig hamarosan már nem csupán a hatalomért küzd... A tét: a magyarság megmaradása. A kérdés: mi ér többet, egy ország sorsa vagy egy nő szerelme?

A Tündérkert kiemelkedő színészekkel forog, Bethlen Gábor, székely főkapiány szerepében Bokor Barnát, Báthory Gábor fejedelem szerepében Katona Péter Dánielt, Báthory Anna szerepében Szőke Abigélt, Bánffy Dénes szerepében Kálloy Molnár Pétert, Báthory Erzsébet szerepében Szamosi Zsófiát láthatjuk. Török Katát, Gáspár Kata Károlyi Zsuzsannát pedig Balsai Móni formálja meg.

Helmeczy Dorottya producer a Hirado.hu-nak elmondta, majdnem négy éve dolgozik a sorozat tervén, ezért nagyon örült, amikor elnyerték a Nemzeti Filmintézet támogatását és az MTVA is csatlakozott koprodukciós partnerként.

„Jóleső érzés volt megtapasztalni, hogy az alkotók komoly gondot fordítottak a történelmi háttér, a korabeli anyagi kultúra és a mindennapi élet különféle jelenségei, például az étkezési szokások, a lakáskörülmények vagy akár – érdekességképpen említem meg – a 17. századi szitokszavak megismerésére" - nyilatkozta a portálnak Oborni Teréz, a produkció történész szakértője.