A nagypapája még Caroselli volt, a saját kocsijával fuvarozta mások leveleit, az egyik diákja lett a felesége, és a saját vegyesboltjába is visszatér nyaranta. 60. születésnapját ünnepli napjaink egyik legnagyszerűbb komikusa, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Steve Carellről.

A neve olasz eredetű.A nagypapája még Ernesto Caroselli néven vándorolt ki az itáliai Bariból Amerikába, sőt még az édesapja is ezzel a vezetéknévvel született, csak azután változtatott a család a Carellre. Az olasz nagypapa mellett pedig akadt még egy német, és két lengyel származású nagyszülő is Carell családjában.

Egy csomó másoknak szóló levelet talált a kocsijában.Mielőtt Chicagóba költözve belevágott volna a karrierépítésbe, a szülőföldjén, Massachusettsben egy darabig postásként dolgozott. A helyi postának nem volt szolgálati járműve, így Carell a saját autójával hordta ki a leveleket. Emiatt aztán még hónapokkal a Chicagóba költözése után is előfordult, hogy kézbesítetlen levelek kerültek elő az autója különböző pontjairól.

Először ügyvéd akart lenni.Sokáig dédelgette magában egy jogi pálya álmait, sőt,még odáig is eljutott, hogy jelentkezzen a vonatkozó képzésre. A jelentkezési lapon azonban szerepelt a következő kérdés: „Miért akar jogász lenni?", Carell pedig rájött, hogy semmit nem tudna erre válaszolni, így pedig nincs sok értelme próbálkozni.

Meglepődött, hogy benne van a saját filmjében.A minden6ó című film díszbemutatójára úgy ment el, hogy azt az információt kapta: a jeleneteit kivágták a végső változatból. Annál nagyobb lett a meglepetése és öröme, amikor mégis látta magát a filmben, aminek a második részében ráadásul már az ő karaktere vált főszereplővé.

Egy egész világ előtt gyantáztatta le a mellkasát.A 40 éves szűz révén lett igazán nagy sztár, a filmnek ráadásul a forgatókönyvét is jegyezte társíróként. A nevezetes mellszőrgyantáztató jelenet pedig az ő kérésére zajlott élesben, azaz tényleg a saját szőrzetét tépték le, és cseppet sem volt megjátszott az ezzel járó fájdalom sem.

A haverjai is komikus sztárok.

Oszlopos tagja a híres „Frat Pack" társaságnak, amelybe tartozó hollywoodi színészek nemcsak közeli barátok, és töltik együtt gyakran a szabadidejüket, de rendszeresen szerepelnek is egymás filmjeiben. Carell mellett a csapat tagja többek között Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson, Luke Wilson, Jack Black és Vince Vaughn is.

A díjosztók is imádták A hivatalban.Hat éven át játszotta Michael Scott szerepét A hivatal című tévés komédiasorozatban, és hat éven át minden alkalommal jelölték őt ezért nemcsak Golden Globe-ra, de a legrangosabb televíziós díjnak számító Emmyre is.

Az egyik diákja lett a felesége.

27 éve él boldog házasságban Nancy Carell (született Walls) színésznő-komikussal, két gyermekük született. A felesége mindössze 4 évvel fiatalabb nála, mégis egy tanár-diák helyzetben ismerekedtek meg: Steve Carell akkoriban épp improvizációs kurzust tartott egy chicagói társulat tagjaként a jelentkező ifjú tehetségeknek.

Nyaranta a saját vegyesboltjába is visszatér.A szülőföldjén, a Massachusetts állambeli Marshfield kisvárosában szokta tölteni a nyári vakációit, ahol nemcsak egy saját házat tart fenn, de övé a helyi történelmi nevezetességnek számító vegyesbolt is.

Most is hallhatod a mozikban.Legalábbis, ha nem szinkronosan nézed meg a Minyonok: Gru színrelép című animációs mesefilmet, amiben a korábbi részekhez hasonlóan ismét ő adja Gru hangját. Rövidesen pedig érkezik a The Patient című sorozat, amiben egyáltalán nem mókázni fog: egy sorozatgyilkos által foglyul ejtett pszichiátert alakít.