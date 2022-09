Titokzatos módon tűnt el az apja

Stephen King mindössze kétéves volt, amikor egy este az apja elment otthonról cigarettát vásárolni, és soha többet nem tért vissza. Ezután az édesanyja egyedül nevelte fel őt és a bátyját, rengeteget dolgozva. Az apja körüli titokzatosságot tovább fokozza, hogy eredetileg Pollock néven született, és huszonévesen változtatta a nevét Kingre, amiről maga Stephen King is csak felnőtt korában szerzett tudomást.

Ne keresd a kisvárosait a térképen!

Az Egyesült Államok legészakkeletibb csücskében található Maine államban született, nőtt fel és lakik most is. A regényeinek helyszínei is jellemzően Maine állambeli kisvárosok, melyek közül néhány több művében is felbukkan, mint Derry, vagy Castle Rock. Ezeket azonban minden élethűségük ellenére sem találhatjuk meg a térképen: King fantáziájának szüleményei, nyilván valódi Maine-beli városokról mintázva.

Az első regényét a felesége mentette ki a szemetesből

A később Carrie címen megjelenő első regényének történetével annyira elégedetlen volt néhány elkészült oldal után, hogy kidobta az egészet a szemetesbe. Szerencsére a felesége megtalálta a kéziratot, és miután elolvasta, arra biztatta a férjét, hogy folytassa a sztorit. A Carrie nemcsak az áttörést hozta el King írói karrierjében, de filmként is sikert aratott.

A fiából is híres író lett

A maine-i egyetemen ismerkedett meg Tabitha Spruce-szal, aki 1971 óta a felesége. Három gyerekük született, akik közül az egyik szintén neves író lett: Joseph Hillström King: írói neve Joe Hill, és többek között olyan művek alkotója, mint A szív alakú doboz, a Fekete telefon, a Szarvak, vagy a NOS4A2, melyek közül az utóbbiakból már filmes/sorozatos adaptáció is készült.

Súlyos függőségeket küzdött le

A Cujo című regényét saját bevallása szerint olyan állandó részegség mellett írta, hogy alig emlékszik valamire az egész folyamatból. A nyolcvanas években emellé egy durva kokainos időszak is betársult, aminek csak az vetett véget, hogy a felesége összehívta a barátait, és velük együtt szembesítette Kinget a függőségével, mondván, nem hajlandóak asszisztálni az öngyilkosságához, így vagy kérjen segítséget, vagy lépjen ki az életükből.

Majdnem megölte egy rémautó

Épp a Rémautó című regényén dolgozott, amikor hazafelé sétálva egy országút mellett elütötte egy furgon, aminek sofőrjét megzavarta a kutyája. Kinget életveszélyes állapotban vitték kórházba, többek között a tüdeje, a bordái, a csípője és a lábai is sérültek. Hosszú felépülése után megvásárolta az őt elütő kocsit, hogy saját kezűleg verhesse szét.

Egy bizonyos szám mindig fontos szerepet kap nála

A remény rabjaiban Red cellaszáma a 237-es, ahogyan a Ragyogásban a szellemjárta titokzatos szoba is ezt a számot kapta. De 2 dollár 37 centet raknak össze az Állj mellém! kissrácai is közös vagyonként.

Senkit sem filmesítettek meg nála többször

Legalábbis az élő írók közül bizonyosan nem, King toronymagasan vezeti ezt a listát, jelen állás szerint 347 olyan mozgóképes adaptációval, ami az ő műveiből készült, vagy készül. King mára igazi márkanév lett a filmes-sorozatos világban is, akinek gyakran már a megjelenés előtt megveszik a könyvei megfilmesítési jogait.

Tagja egy rockbandának

A csupa íróból álló The Rock Bottom Remainders tagjai rajta kívül Amy Tan, Dave Barry, Scott Turow, Roy Blount Jr., és James Luca McBride. Saját meghatározásuk szerint olyan jók a zenélésben, mint amennyire a Metallica a könyvírásban.

Neki is megvannak a maga félelmei

Mitől fél az, aki állandóan mások félelmeit kelti fel a horrortörténeteivel? Kingre könnyebb ráhozni a frászt, mint ahogy azt feltételeznénk a rutinja alapján. Fél például a 13-as számtól és a pszichológusoktól is. Egy zűrös légiút óta a repüléstől is tart, de minden másnál jobban a pókok rémisztik meg.