Beugró a Paradicsomba (Ticket to Paradise)

Magyarországi mozis bemutató: 10.06.

Julia Roberts és George Clooney egy romantikus komédiában? Ez nem akármilyen esemény, még ha persze nem is olyan módon tértek vissza ezúttal a műfajhoz, mint művelték azt mondjuk 20 évvel ezelőtt. A koruknak megfelelően ezúttal már szülőket, méghozzá elvált szülőket alakítanak, akik együtt kénytelenek a lányuk után eredni Balira, hogy megakadályozzák annak a hibának az elkövetésében, amit szerintük régen nekik is el kellett volna kerülni.

Toldi

Magyarországi mozis bemutató: 10.20.

A magyar irodalom egyik legszebb alkotása, örökérvényű remekműve a magyar animáció valaha élt egyik legnagyobb alkotójától? Ahogyan kötelező olvasmány a Toldi az iskolában, úgy kötelező néznivaló a Toldi a filmvásznakon is: a nemrégiben elhunyt Jankovics Marcell eredetileg tévésorozat formájában álmodta újra Arany János elbeszélő költeményét, de most itt a moziváltozat is.

Fűző (Corsage)

Magyarországi mozis bemutató: 10.20.

Nemcsak a magyar történelmi emlékezetben jut kiemelt szerep Erzsébet királynénak, azaz Sissinek, de Ausztriában és Németországban is töretlen az érdeklődés iránta, amit jól mutatnak a jelenleg is sorra készülő, róla szóló produkciók. A Fűzőben a 40. életévét betöltő Sissit ismerhetjük meg, akinek szembe kell néznie azzal, hogy míg korábban a szépsége miatt bálványozták, addig most már hivatalosan is „öreg nőnek" számít a korban. De Sissi nem fogadja csak úgy el a férfiak által rá kiszabott szerepeket.

Amszterdam (Amsterdam)

Magyarországi mozis bemutató: 10.27.

Christian Bale, Robert De Niro, Margot Robbie, Anya Taylor Joy, Chris Rock, John David Washington, Mike Myers, Michael Shannon, Taylor Swift, Rami Malek, Timothy Olyphant: elképesztő sztárparádé vonult fel David O. Russel (Amerikai botrány, Napos oldal) új filmjében, nem véletlenül. A rendező ugyanis híres arról, hogy milyen kiemelkedő, akár díjesélyes alakításokat tud kihozni a színészeiből, ezt pedig ezúttal egy 1930-as években játszódó bűntörténet keretein belül hajtja végre.

A Fehér Lótusz / Szicília (The White Lotus) 2. évad

Magyarországi tévés bemutató: 10.31. (HBO)

A tavalyi év egyik sikersorozata volt a Fehér Lótusz, ami egyszerre szórakoztató és társadalmi kérdéseket is boncolgató szatírát varázsolt néhány elkényeztetett gazdag hawaii nyaralásából, egy kis bűnügyi szállal is megbolondítva a képletet. A második évad Hawaii-ról Szicíliába költözik, de a helyszín ezúttal is egy luxusszálloda, a már megismert karakterek közül pedig néhányat újra üdvözölhetünk.