Repülőbalesetben vesztette el az apját, testépítőversenyt is nyert, a gyerekkori szerelmét vette el feleségül, és szeret maszkok mögé bújni. 55. születésnapját ünnepli a sármos ausztrál filmcsillag, Guy Pearce.

Nem is ausztrál

Noha a világ ausztrál színészként tartja számon, de Guy Pearce valójában Angliában született, egy angol anya, és egy új-zélandi születésű, de angol és skót felmenőkkel rendelkező apa gyermekeként. Guy Pearce hároméves korában költözött a család Ausztráliába, miután az apja ott kapott állást, ott nőtt fel, és saját magát leginkább ausztrálnak tartja.

Tragédia és betegség árnyékolta be a gyerekkorát

A nővére, Tracy a ritka Cornelia de Lange-szindrómával született, ami fizikai és szellemi visszamaradottságot is okozott nála. Tesztpilótaként dolgozó édesapja pedig Pearce 8 éves korában szenvedett halálos repülőgépbalesetet, ezután az édesanyja egyedül nevelte őket.

Tiniként testépítőversenyt nyert

A mindig sportos, de inkább vékony, mint izompacsirta alkatú Pearce-ről kevesen gondolnák, hogy bodybuilding versenyt is nyert. Mindez 15 éves korában történt, miután az önbizalomhiánya miatt elkezdett nagyon intenzíven gyúrni.

Két nappal az érettségi után sztár lett belőle

Az egyik legismertebb és legrégebbi ausztrál tévésorozatnak számító, számos ausztrál világsztár ismertségét megalapozó Neighbors című szériában két nappal a középiskolai záróvizsgája után kezdett el szerepelni, és négy éven át alakította Mike Youngot. Az idei évben a sorozat végleg befejeződött, és Pearce is visszatért néhány búcsúepizód erejéig.

Női ruhában futott be

A nemzetközi áttörést és a mozisztár státuszt a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai című 1994-es road movie hozta el számára, amiben Hugo Weaving és Terence Stamp társaságában alakított turnéra induló tranvesztita drag queent.

A gyerekkori szerelmét vette feleségül

1997-ben házasodott össze Kate Mestitz pszichológussal, akivel gyerekkoruk óta ismerték és szerették egymást. A házasságuk 2015-ig tartott, azóta a Trónok harcából is ismert holland színésznő, Carice van Houten a párja.

Meggondolta magát gyerekügyben

Sokáig ő számított az egyik olyan sztárnak, aki nyilvánosan is vállalta, hogy sosem akar gyereket, többször is nyilatkozott a feleségével közös ilyetén döntéséről. A mostani kapcsolatában azonban már másképp látja a dolgokat, aminek bizonyítéka a 2016-ban megszületett, Monte nevű kisfia.

A zene a hobbija

A színészkedés mellett zenél is, de szigorúan ragaszkodik hozzá, hogy ez csak hobbi és örömprojekt a számára. Azért még így is eljutott odáig, hogy kiadjon két albumot: a Broken Bones 2014-ben, a The Nomad 2018-ban jelent meg.

Szereti, ha elcsúfítják

Kimondottan kedveli, ha egy-egy filmben más külsővel jelenhet meg, mint a sajátja, akár csúf maszkok mögött. Ilyet viselt a Prometheus negatív és ősöreg karakterének szerepében is, ahol a forgatáson napi öt órát dolgoztak rajta, mielőtt a kamerák elé léphetett. De a kedvenc filmje is egy olyan alkotás, amiben a főhős méretes maszk mögött látható: David LynchtőlAz elefántember.

Üldözött íróként láthatod

Szeptemberben mutatták be az új, The Infernal Machine című filmjét, amiben egy olyan írót alakít, akinek a megszállott rajongója kezdi tönkretenni az életét.