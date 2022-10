I. Erzsébet – Szerelem és vérpad (1939), Elizabeth (1998), Szerelmes Shakespeare (1999), Elizabeth: Az aranykor (2007)

Jó eséllyel minden idők legtöbbször megjelenített uralkodónője a moziban I. Erzsébet, aki nemcsak kereskedelmi és tengeri világhatalommá tette Angliát, de a magánélete is roppant érdekesen alakult, hiszen sosem ment férjhez, ami a abban a korban és az ő pozíciójában egészen rendkívülinek számított. Eljátszotta őt a filmvásznon többek között Bette Davis (Szerelem és vérpad) és Judi Dench (Szerelmes Shakespeare) is, de a „szűz királynő" szerepében Cate Blanchett nyújtotta a legemlékezetesebbet, az uralkodónő életét átfogóan feldolgozó két epikus moziban.

Kleopátra - Kleopátra (1963)

A filmtörténet egyik legendás szuperprodukciója egyben az első film is volt, amiért egy színésznő királynői, 1 millió dollár feletti gázsit kapott. Elizabeth Taylor ráadásul a nagy szerelme, Richard Burton oldalán formálta meg a filmben a legendás egyiptomi uralkodónőt, akinek a világhódító római férfiak sem tudtak ellenállni.

I. (Egetverő) Arrogancia - Hófehér (1984)

A rajzfilmek leghíresebb királynője jó eséllyel Hófehérke gonosz mostohája, és az ő alakja is megkapja a maga paródiáját Nepp József zseniális humorú animációjában, ami úgy fordítja ki a közismert mese jellegzetes fordulatait és karaktereit, hogy az egyszerre posztmodern és rendkívül szórakoztató.

Clarisse Renaldi - Neveletlen hercegnő-filmek (2001, 2004)

Egy királynő, aki nagymama is egyben, és akinek nemcsak megnevelnie kell a rakoncátlan unokáját, de felkészítenie is az uralkodásra. A fiktív európai királyság trónján ülő Clarisse Renaldi uralkodónőnek a sosem látott amerikai tinilány unokája lesz a legnagyobb gondja, a szerepben tündöklő Julie Andrews pedig sokat tett azért, hogy nemcsak a film történetében, de a forgatáson is szárnyai alá vegye a később világsztárrá váló Anne Hathawayt.

Amidala királynő – Star Wars-filmek (1999, 2002, 2005)

Egy bolygó királynője, majd galaktikus szenátor, majd akár az egész világ uralkodónője is lehetne – ha átállna a sötét oldalra a szerelme, Anakin Skywalker hívására. Nem teszi meg, Anakinból Darth Vader lesz, Amidala gyermekei pedig tovább írják a többi filmben (és most már sorozatokban is) a mozitörténelem egyik leghíresebb sztoriját.

Galadriel – A Gyűrűk Ura-filmek (2001, 2002, 2003)

A tündék királynőjének szereplése a listánkon különleges aktualitással is bír, hisz épp most fut az a nagyszabású Gyűrűk Ura- tévésorozat is, amiben az ő fiatalkori énje a főszereplő. A Gyűrűk Ura-filmek történetében nem játszott ennyire központi szerepet, de a jelenléte annál fontosabbnak számított – például vele indult el az egész klasszikus filmtrilógia.

Marie Antoinette - Marie Antoinette (2006)

Habsburg hercegnőből lett a francia király felesége Marie Antoinette egy nagyon rossz pillanatban: épp a híres francia forradalom kitörése előtt, ami örökre megváltoztatta az emberi történelmet, és csúfos sorsra ítélte a királyi házat. Sofia Coppola rendezése modern felfogásban, szinte egy mai tinilányként mutatja be a királynét a korabeli viszonyok között.

II. Erzsébet – A királynő (2006)

A most elhunyt II. Erzsébet angol királynő alakja is számos filmben és sorozatban felbukkant már élete során is. Mind közül a legemlékezetesebb módon Helen Mirren jól megérdemelt Oscar-díjas alakításában, amire még maga Erzsébet is elismerően bólintott. A Diana hercegnő halála utáni napokban játszódó történetben a királynőnek szembe kell néznie a monarchia válságával, emiatt pedig hosszú uralkodása legnehezebb érzelmi döntéseit kell meghoznia.

I. Anna - A kedvenc (2019)

Szintén Oscar-díjat ért Olivia Colman királynői alakítása Anna brit királynő szerepében, aki a Stuart-ház utolsó uralkodójaként nem igazán szeretett a birodalom ügyeivel bajlódni, így azokat sokszor az udvarhölgyeire és kegyenceire hagyta. Yorgos Lanthimos rendező különleges alkotása a történelmi hűség megteremtése helyett sokkal inkább a személyes viszonyokra és intrikákra koncentrált a filmjében, örök emberi problémákat boncolgatva.

Sissi - Fűző (2022)

Október 20-án kerül a hazai mozikba a Fűző című film, aminek főszereplője Wittelsbach Erzsébet magyar királyné és osztrák császárné, azaz a közismertebb nevén Sissi. Ferenc József hitvese a film történetének kezdetén már a 40. születásnap rémével küzd, és szembe kell néznie azzal, hogy míg korábban a szépsége miatt bálványozták, addig most már hivatalosan is „öreg nőnek" számít a korban. De ennek a filmnek Sissije nem fogadja csak úgy el a férfiak által rá kiszabott szerepeket.