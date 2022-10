Igazi álomkörnyezetben nőtt fel.

A családja nem volt különösebben gazdag, de az édesapja olyan foglalkozást űzött, ami vélhetően minden gyerek álma: egy játékboltot vezetett. Emellett pedig egy lemezboltot is, ami pedig a kamasz Kline számára jelentett nagyon sokat.

Shakespeare-színészként indult.

Noha később inkább a komikusi szerepei révén vált ismertté, de a színészi pályafutását egy New York-i színházban kezdte, akiknek a Shakespeare-előadásaival körbeturnézta az egész országot. Sőt, színpadi színészként elnyerte a létező legrangosabb díjat, a Tonyt is, mielőtt meglehetősen későn, a harmincas évei közepén a film felé fordult.

Oscar-díjas filmben debütált.

Élete első filmszerepét a Sophie választása című Oscar-díjas alkotásban kapta, és ő is megkapta érte a maga elismerését: az év felfedezettje kategóriában Golden Globe-ra jelölték.

Szokatlan módon nyerte el élete legnagyobb elismerését.

A hal neve: Wandában nyújtott alakításáért elnyerte a Legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Ezzel pedig olyat ért el, ami a díj történetében csak nagyon keveseknek sikerült: egy vígjátéki alakítással kapott színészi Oscart.

Első pillantásra láthatod, milyen műfajú filmben szerepel.

Létezik egy ún. Kevin Kline-bajuszszabály a filmjei kapcsán. Ezek szerint, ha borotváltan szerepel egy filmben, akkor az komoly, drámai alkotás, ha pedig arcszőrzettel, akkor az vígjáték. Meglepő, de a poénos szabály nemcsak nagy általánosságban igaz, hanem mindössze egy-két kivétellel tényleg az összes filmjére.

Nemcsak az elnököket, de a hasonmásukat is eljátssza.

Két olyan filmben is szerepelt, amiben nemcsak az amerikai elnököt játszotta el, de egy szélhámos hasonmását is. A Dave és a Wild Wild West – Vadiúj vadnyugat mellett pedig még a Fészkes fenevadak című filmben is megformált egy ilyen kettős szerepet, igaz, ott nem elnökök vonatkozásában.

Filmben is láthatod a családját.

A nagy borzongás című film szereplőválogatásán ismerkedett meg Phoebe Cates színésznővel, aki vele ellentétben végül nem került be a filmbe, viszont elnyerte Kline szerelmét. 1989 óta házasok, két gyerekük született, és a Jóban-rosszban című 2001-es filmben együtt látható az egész család.

43 évesen lett apa.

Későn köteleződött el, házasságot is már 40 felett kötött. Amikor az első gyermeke megszületett, már 43 éves volt, a második jövevény érkezése idején pedig 46.

Ő a Star Wars és az Indiana Jones-filmek egyik fő alkotójának kedvenc színésze.

A kedvenc alkotótársa és egyben barátja Lawrence Kasdan, aki nem kevesebb, mint hat filmjében is foglalkoztatta Kline-t. Ezek mindegyikét rendezőként jegyezte, noha Kasdan írói munkássága még híresebb: ő áll a Star Wars- és Indiana Jones-filmek leghíresebb darabjainak forgatókönyve mögött.

Legközelebb Jackie Chan-filmben láthatod.

Már leforgott, és az idei évre ütemezett bemutatójára vár a The Diary című produkció, aminek Jackie Chan az írója és a rendezője is, és ami egy 1930-as évekbeli szerelmi történetet mesél el Sanghaj és Európa érintésével, és Kevin Kline-nal az egyik szerepben.