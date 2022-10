A legnagyobb sztárok nem tudnak észrevétlenek maradni. Mindegy, hogy vásárlásról, koncertről vagy csak egy sétáról van szó, az emberek felismerik és figyelik őket. Akkor sem tudnak nyugodtan kilépni az utcára, ha éppen nem követik őket lesifotósok. Ezért is tűnik lehetetlennek, hogy egy híresség nyomtalanul eltűnjön, pedig volt rá példa, nem is egy. Összeszedtük azokat a sztárokat, akiknek nyomuk veszett és soha nem is kerültek elő.

Richey Edwards (Eltűnt: 1995-ben)

A zenész a Manic Street Preachers alternatív rockegyüttes szövegírója és ritmusgitárosa volt. Hatalmas népszerűségnek örvendett, amit fokoztak az olyan akciói, mint amikor egy borotvapengével a karjába véste a "4 REAL" feliratot, miután egy újságíró megkérdőjelezte a banda őszinteségét. Ezzel a veszélyes cselekedettel próbálta bizonyítani, hogy ők mindent nagyon komolyan vesznek. Amikor 1995 februárjában eltűnt, sokan gondolhatták, hogy ez csak egy újabb figyelemfelkeltő akció, de sajnos nem így lett. A zenésznek azon a napon az együttese frontemberével Amerikába kellett volna utaznia. Reggel ki is jelentkezett a szállodai szobájából, azután pedig nyoma veszett. Autóját pedig az Angliát és Walest összekötő Severn-híd közelében találták meg. Ez a körülmény sokakat arra a következtetésre késztetett, hogy a zenész öngyilkosságot követett el, de a holttestét sosem találták meg. 2008-ban halottnak nyilvánították, de ebbe sokan nem nyugodtak bele. Azóta is terjednek összeesküvés-elméletek arról, hogy a zenész valójában a saját eltűnését szervezte meg.

Lord Lucan (Eltűnt: 1974-ben)

A brit arisztokrácia tagja volt Lord Lucan gróf, akinek a rejtélyes eltűnése hosszú ideig foglalkoztatta a nemeseket, ennek ellenére sosem derült fény arra, hogy hol lehet az előkelőség, aki egy borzalmas tett után tűnt el nyomtalanul. Lord Lucan szívből gyűlölte feleségét, Veronicát, amiért az elhagyta őt és a gyerekeiket is magával vitte. A kicsapongó életet élő Lord egyre inkább lefelé csúszott a lejtőn, egyik este pedig végzetes tettre szánta el magát. Betört egykori felesége otthonába azzal a céllal, hogy kioltja a nő életét. Azonban a nevelőnőt is otthon találta, pedig csütörtökönként mindig szabadnapja volt. A gróf vele futott először össze, őt meggyilkolta, majd a feleségét is megpróbálta megölni, a nő azonban elmenekült és berontott a közeli kocsmába segítséget kérve. Mire a rendőrség kiérkezett, a Lordnak nyoma veszett. Kocsiját Newhaven közelében találták meg, őt magát, vagy a holttestét azonban sehol. Egyes elméletek szerint öngyilkos lett, mások úgy véli, befolyásos barátai kimenekítették az országból. Arról is sok pletyka keringett, hogy vajon hol húzhatta meg magát: látni vélték Amerikában, Kanadában vagy éppen Afrikában. A legvadabb elmélet az, hogy a testét azért nem találni, mert megetették egy kenti privát állatkert tigriseivel.

Amelia Earhart (Eltűnt: 1937-ben)

Az 1930-as években Amelia Earhart nemcsak Amerikában volt hős, az egész világon híres volt és nem véletlenül: elképesztő dolgokat művelt a repülőgépekkel akkor, amikor még ez a technika csak gyerekcipőben járt. Ő volt az első nő, aki egyedül repülte át az Atlanti-óceánt. Nagyon viszontagságos út volt, de szerencsére sikeresen elérte Írország partjait és leszállt. 1935-ben az első pilóta volt, aki Hawaii-ból Kaliforniába repült egyedül, ezeken kívül pedig számos más rekordot is felállított, amikkel hatalmas hírnevet szerzett és ünnepelt sztárrá vált. Amelia Earhart pedig újabb nagyszabású utazást tervezett: körbe akarta repülni a Földet. Earhart és navigátora, Fred Noonan 1937. június 1-jén szálltak fel Miamiban, Brazíliába tartottak. Elérték, majd Szenegál felé vették az irányt, majd több megszakítással átrepültek az afrikai kontinens fölött. Az Arab-félsziget érintve érkeztek meg Indiába, onnan pedig Új-Guineába. A következő állomás a Csendes-óceán közepén fekvő Howland-sziget lett volna, ahová el is indultak a felszállás előtt felmerülő technikai nehézségek ellenére. Utolsó üzenetei egyikében alacsony üzemanyag-szintet jelentett a parti őrségnek, majd elvesztették a kapcsolatot. Repülőgépe soha nem érkezett meg a szigetre. 66 repülőgép és 9 hajó kereste azon a helyen, ahonnan az utolsó üzenetét küldhette, de nem találták. Hiába költöttek 4 millió dollárt a megtalálására, a gép roncsának egyetlen kicsi darabja sem került elő. George Putnam saját költségén folytatta tovább a keresést, 1937 októberében ő is feladta. 1939. január 5-én Amelia Earhartot halottnak nyilvánították.

Joe Pichler (Eltűnt: 2006-ban)

A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején Joe Pichler ismert gyerekszínész volt. Mindössze 4 évesen kezdte el a szereplést, mire tinédzser lett, olyan híres filmekben is játszott, mint A rajongó, a Született szerelmesek, valamint a Beethoven 3. és 4. része. A fiatal 2002-ben szünetet tartott és úgy élt, mint bármelyik tinédzser. Elvégezte a középiskolát, különköltözött a szüleitől és munkát vállalt. Habár az élete normális mederben folyt, azt tervezte, visszatér Hollywoodba, miután levették a fogszabályozóját. Erre azonban már nem került sor, ugyanis 2006-ban eltűnt. 2006. január 5-én intézte utolsó ismert telefonhívását hajnali 4 körül, egy barátját hívta fel, akinek megígérte, hogy néhány óra múlva ismét telefonálni fog, ez azonban már nem történt meg. Autóját néhány nappal később Port Madison Narrows közelében találták meg. Kocsijában versek és feljegyzések voltak: a többi között arról szóló vágyát fogalmazta meg, hogy szeretne erősebb testvér lenni. A családja és a barátai szerint kizárt, hogy öngyilkosságot követett volna el. A szülők szerint az, hogy nyitva hagyta a lakását, a lámpákat pedig felkapcsolva arra utal, hogy nem önkezével vetett véget az életének. Sem a teste, sem ő nem került elő azóta sem.