II. Erzsébet sorozata a kilencvenes évekbe ér, bájos magyar szerelmi háromszög érkezik, Ralph Fiennes sztárparádés lakomát szolgál fel, megismerhetjük a #MeToo-mozgalom kirobbanásának történetét, és új Disney-mesefilmet is nézhetünk. Összegyűjtöttük a legígéretesebb novemberi premiereket.

A korona (The Crown) 5. évad

Hazai netes premier: november 09. (Netflix)

A II. Erzsébet angol királynő életét feldolgozó Netflix-sorozatra már eddig is óriási figyelem irányult amiatt, hogy miként dolgoznak fel, értelmeznek és mutatnak be egy-egy jól ismert történelmi pillanatot a királyi család életéből, vagy éppen miket találnak ki annak vonatkozásában, hogy mi történhetett a színfalak mögött. Ez a figyelem most aztán végképp a tetőfokára hág, hiszen az ötödik évad bemutatója előtt hunyt el a királynő, ráadásul az új szezon éppen a mozgalmas kilencvenes évekkel foglalkozik, és az időmúlást érzékeltetendő új szereplőgárdát vonultat fel.

Veszélyes lehet a fagyi

Hazai mozis premier: november 17.

Novemberben egy ígéretes új magyar film is érkezik a mozikba, ami a maga egyedien bájos stílusában egy szerelmi háromszög történetét meséli el. Szilágyi Fanni bemutatkozó nagyjátékfilmjében Stork Natasa formálja meg egy külsőre nagyon hasonló, de életkörülményeit és személyiségét tekintve nagyon különböző ikerpár két tagját. Egy férfi belépése az életükbe az ikerpár mindkét tagjánál gyökeres változásokat indít el – a gond csak az, hogy ugyanarról a férfiról van szó.

A menü (The Menu)

Hazai mozis premier: november 17.

Ínycsiklandó és gyomorforgató, vicces és félelmetes egyszerre ez a sztárparádés menü, amit Ralph Fiennes séfje szolgál fel nekünk. A történet egy fiatal párról szól, akik egy távoli szigetre érkeznek meg a többi előkelő vendéggel együtt, hogy egy luxuslakomán vegyenek részt a helyi titokzatos étterem még titokzatosabb vezetőjének irányítása alatt. Akinek van egy terve a menüsoron felül is.

Azt mondta (She Said)

Hazai mozis premier: november 17.

Az egész #MeToo-mozgalom egy újságcikk és annak következményei révén robbant ki, ami leleplezte Harvey Weinstein producer szexuális zaklatásait, és rávilágított a rendszerszintű problémákra ezzel kapcsolatban. De mi a sztori az újságcikk mögött, kik és hogyan írták meg? Erről szól az Azt mondta. Meg persze arról is, milyen hatással tud lenni az igazi, független újságírás a világra.

Fura világ (Strange World)

Hazai mozis premier: november 24.

A legkisebbek sem maradnak mozis néznivaló nélkül novemberben, hiszen érkezik egy új Disney animációs film is a vásznakra. A Raya és az utolsó sárkány és a Vaiana alkotóinak új filmjében egy mesés küldetés történetét ismerhetjük meg, ami egy különleges világba vezet, és amit egy felfedeződinasztia három generációjának kell végrehajtania.