Nem ő az egyetlen világhírű Anne Hathaway

A világtörténelemben már egy másik híres nő is viselte az Anne Hathaway nevet: William Shakespeare feleségét hívták így. Épp őmiatta kapta az Anne keresztnevet a színésznő is, noha sokáig versenyben volt a szüleinél a Catherine is.

Egy olyan szerep hatására lett színész, ami később a legnagyobb sikerét hozta

A szülei Shakespeare-szeretete abból is fakadt, hogy Hathaway édesanyja színpadi színésznőként dolgozott. A kis Anne pedig akkor döntötte el, hogy ő is színésznő akar lenni, amikor hatévesen látta az édesanyját színpadon Fantine szerepében a Nyomorultak musicalben. Később Fantine szerepe hozta el a legnagyobb szakmai sikerét a musical filmváltozatában, amiért Oscar-díjat nyert.

Az Oscar-díjával szűkkörű illusztris társaság tagja lett

Mindössze nyolc olyan színésznő található a filmtörténelemben, aki musicalben nyújtott alakításért kapott Oscar-díjat, és nem akármilyen névsorhoz csatlakozott Hathaway a Nyomorultakkal: korábban Barbra Streisand, Julie Andrews, Liza Minnelli, Rita Moreno, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Hudson és Emma Stone tudta csak elérni azt, amit ő.

Ha jóban akarsz lenni vele, Annie-nek szólítod

A hozzá közel állók mind Annie-nek hívják, és nem is igazán szereti, ha Anne-ként szólítják meg. Gyerekkorában ugyanis csak akkor használták a szülei a nevének ezt a formáját, amikor mérgesek voltak rá, így kellemetlen érzéseket kelt benne.

A bátyja miatt tért ki a katolikus hitből

A családja katolikus, és ő is vallásos nevelést kapott, sőt, kislánykorában apáca szeretett volna lenni. A viszonya a katolikus vallással akkor változott meg, amikor 15 éves korában a bátyjáról kiderült, hogy meleg, és megtapasztalta, hogy az egyház mennyire elutasítóan kezelte ezt a helyzetet. Előbb áttért az episzkopális anglikán egyházba, majd azt is otthagyta, és azóta a viszonya a hittel saját bevallása szerint „fejlesztés alatt áll".

A hajának köszönheti az áttörését jelentő szerepet

A világ a Neveletlen hercegnő című ifjúsági film címszerepében ismerte meg, pedig eredetileg nem is neki, hanem Liv Tylernek szánták a szerepet. A rendező Garry Marshall azonban megmutatta az unokáinak a többi jelöltet is, ők pedig azt mondták Hathaway-re, hogy neki van a leghercegnősebb haja, és ez döntőnek bizonyult.

Direkt kereste a vetkőzős szerepeket

A Neveletlen hercegnő után évekig hasonló típusú családi filmekben és szerepekben láthatta őt a közönség, amiből egy idő után elege lett. A skatulyából való kitöréshez pedig olyan filmeket választott, amik őt is nagyon más oldaláról mutatták meg, többek között meztelen jelenetekben is, például az Ámok és a Túl a barátságon című mozikban.

Csak a kilencedik jelölt volt Az ördög Pradát visel esetében

Annak szemléltetésére, hogy sohasem szabad feladni a reményt, azt a történetet szokta elmesélni, hogy ő csak a kilencedik számú jelöltnek számított Az ördög Pradát visel esetében, ami végül a karrierje egyik legismertebb szerepét és filmjét hozta el. Sőt, egy barátnőt is köszönhet a filmnek, hiszen a szereplőtárs Emily Blunttal azóta is nagyon közel állnak egymáshoz.

A naplóit is lefoglalták a szélhámos pasija miatt

Négy éven át élt kapcsolatban Raffaello Follieri üzletemberrel, akiről a végén kiderült, hogy valójában egy piramisjátékot üzemeltető szélhámos. Hathaway napokkal azelőtt szakított vele, hogy az FBI letartóztatta volna a férfit, így a színésznő naplóit is átvizsgálták a hatóságok a bizonyítékok után kutatva. Hathawayt végül nem vádolták meg semmivel, Follierit pedig évekre börtönbe csukták.

A férjével csináltatott tetkót

2008 óta az üzletember Adam Shulman a párja, 2012 óta pedig a férje is, két gyerekük született. Hathaway jobb csuklóján egy M alakú tetoválást visel, aminek jelentését nem osztotta meg a világgal, csak azt, hogy a férjének is van egy ehhez passzoló tetkója.