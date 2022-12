Már látható a moziban az Azt mondta című oknyomozós film, amiben a Harvey Weinstein mocskos ügyeit felgöngyölítő, ezzel pedig a MeToo-mozgalmat elindító újságírónők történetét ismerhetjük meg. Az utóbbi években emlékezetes filmek egész sora foglalkozott a témával, listára is gyűjtöttük a legkiválóbbakat.

Bosszú (2017)

Épp a Weinstein-botrány kirobbanása és a MeToo-mozgalom megszületése idején került a mozikba ez a marokkói sivatagban forgatott kőkemény francia-belga mozi, ami az úgy nevezett „rape and revenge" történettípust értelmezte újra – azt a filmes alműfajt, amiben szexuális erőszak áldozatai állnak bosszút az elkövetőkön. Jelen esetben egy romantikus kirándulás fordul rémálomba, amikor a nős szeretőjével egy isten háta mögötti helyre kiruccanó lányt a férfi barátai egy durva buli után megerőszakolják, a pasija viszont nem az ő oldalára áll, sőt megpróbálja eltüntetni a nyomokkal együtt a lányt is. De ő visszatér, és látványos, extrémen hatásos képsorokban számol le mindenkivel.

FOMO – Megosztod és uralkodsz (2019)

A magyar filmgyártásnak is van a témával foglalkozó filmje, sőt kapásból kettő is, mint azt majd a listánkból látni fogjuk. A FOMO a mai tizenévesek virtuális világgal szétválaszthatatlanul összefonódó életét mutatja be, és egy eldurvuló házibuliban készült, életeket felforgató videó történetén keresztül tesz fel kérdéseket arról: mi erőszak és mi nem az, mi felelősségvállalás, és mi nem az. Mindezt ráadásul nem az áldozat, hanem a tettes szemszögéből, hogy még kényelmetlenebbek legyenek azok a bizonyos kérdések.

Ígéretes fiatal nő (2020)

Egyszerre rózsaszín, habos-babos képi világú, és közben éjfekete humorú thriller az Ígéretes fiatal nő, ami a csavaros történetével ügyesen és okosan játssza ki a MeToo-ügyekkel, vagy általánosabb szinten a női szerepekkel kapcsolatos elvárásainkat. A Carey Mulligan által alakított főhősnő egyetemistaként nemi erőszak áldozata lett, azóta pedig csak a bosszú körül forog az élete. Minden hétvégén diszkókban játssza el a magatehetetlen részeg lányt, hogy az erre rámozduló szexuális ragadózókat megleckéztesse. De mi lesz így közben a saját életével?

Szép csendben (2019)

Szintén a legfiatalabb korosztály közegében vizsgálja a szexuális zaklatással kapcsolatos erkölcsi kérdéseket Nagy Zoltán első mozifilmes rendezése, ami egy zeneművészeti iskola szép csendben dolgozó diákjai és tanárai között játszódik. Akik aztán azt is szép csendben akarják kezelni, amikor egy 13 éves zenészlány előáll azzal, hogy a hatvanas karmester nem éppen megfelelően közeledik hozzá. Az egyik diáktársa viszont nem hajlandó szépen csendben maradni.

Botrány (2020)

Nicole Kidman, Charlize Theron és Margot Robbie, azaz a hollywoodi sztárszínésznők élvonala alakítja a filmben azokat a műsorvezetőket, akik a karrierjüket kockáztatva álltak elő néhány éve a történetükkel, miszerint a konzervatív FOX News alapítója és vezére rendszeresen zaklatta őket a munkahelyükön. Az elsőre reménytelennek tűnő küzdelmük az igazukért azonban át tudta törni a pont ilyesfajta zaklatásokat lehetővé tevő rendszer falát.

Szerencse lánya (2022)

Mi minden rejtőzik a látszat mögött? Mennyire valós az a kép, amit közvetítünk magunkról a virtuális térben, és amit ott látunk másokról? A Netflix friss filmjében Mila Kunis alakít egy tökéletesnek tűnő élettel rendelkező menő csajt, akit felkeres egy dokumentumfilmes, és a múltjában rejtőző traumáról faggatná. A titok felszínre kerülése azonban a tökéletes életét fenyegeti. Vagy a látszatot?

Azt mondta (2022)

Már látható a hazai mozikban a legújabb MeToo-film, ami nem egy MeToo-ügyet mesél el, hanem magának a MeToo-mozgalomnak az elindulását. Méghozzá azoknak az újságírónőknek a szemén keresztül, akik felgöngyölítették a hollywoodi producer, Harvey Weinstein szexuális zaklatási ügyeit, ezzel pedig lavinát indítottak el.