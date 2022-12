A rendezvény alatt a résztvevők olyan művészek alkotásait hallgathatják meg, akiket már ismer a nagyközönség, vagy épp még nem, de mindenképp érdemes felfigyelni rájuk. December 16-án az Arzenálban várják a művészetre éhezőket a legjobb DJ-k és alkotók.

Októberben Adonivov, valamint Hedonism Workshop tetováló- és rajzművészek, illetve VazaVaze festőművész munkáit állítottuk ki, a december 16-ai bulin pedig még több művésszel fogunk kiállítást szervezni (pl. Alina Rebecca Sára) – kezdte a Techno Art egyik főszervezője, a DJ-ként is már jól ismert Pongrácz Sabira.

Hozzátette: céljuk, hogy ne csak zeneileg adjanak élményt, hanem látványban is, ezért a festő-, rajz- és fotóművészek mellett még vizuáltechnikussal is dolgoznak.

Az októberi partin Katona Kati vizuáltechnikus-művész dolgozott egész éjjel velünk azért, hogy esztétikai látványát tekintve is gazdagodjon a technoközösség, de zenei élményben is igyekeztünk maradandót hagyni a közönségben. A visszajelzések szerint ez sikerült is, ráadásul két nemzetközi DJ is részt vett az eseményen: Rebūke és Robpm.

A másik főszervező, Fazekas Balázs, aki már 10 éve a rendezvényszervezés világában mozog, elárulta: törekednek arra, hogy olyan DJ-ket hozzanak el, akik még nem voltak Magyarországon. Így került képbe a közkedvelt Stella Bossi is, aki a decemberi partin zenél majd Budapesten, az Arzenálban.

A helyszín a szcéna egyik legismertebb helye, ahol a világ legnagyobb techno DJ-i léptek fel, mint I Hate Models, Regal, Kobosil, Klangkuenstler, T78, Marika Rossa, Nico Moreno vagy épp Xenia. Most Stella Bossi DJ, producer, influenszer is az illusztris névsorba kerül. Stellát a műfaj ismerőinek már aligha kell bemutatni: rendszeres fellépője fesztiváloknak, közel egymillióan követik a közösségi oldalakon, az egyik legismertebb berlini klub, a KitKat rezidense.

Stella neve épp félúton van az underground és a mainstream között, egyedi, művészi, szituációkat kifigurázó stílusa nagyon illik a Techno Art arculatába.