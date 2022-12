Pákh Imre műgyűjtő felajánlása alapján a mecénás és a Nemzeti Örökség Intézete csütörtökön együttműködési megállapodást kötött Munkácsy Mihálynak a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyen található, a nemzeti sírkertbe sorolt, műemlékileg is védett síremlékének és környezetének felújítására.

A sírt és környezetét a felújítást követően a festőművész halálának 123. évfordulója alkalmából 2023. május 9-én avatják fel. A jövő évben a tervek szerint meg fog újulni Arany János síremléke is - hangsúlyozta a főigazgató.

Pákh Imre műgyűjtő, mecénás elmondta, hogy Munkácsy Mihály sírjának felújítását követően a jövőben minden évben elvállalja egy, a magyar történelem egyik nemzeti múzeumának tekinthető Fiumei úti síkertben található sírhely felújításának finanszírozását.

Munkácsy Mihály (1844-1900) magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere. A romantikus realista festő szorosan kötődött a Gustave Courbet által képviselt realista ábrázoláshoz. A fájdalom megértése és átélése Munkácsy realista művészetének egyik legértékesebb elem. Festészete Párizsban teljesedett ki, ott vált világhírűvé. Siralomház című képével indult el a siker útján, amivel a párizsi Szalon nagy aranyérmét is elnyerte.

A festőművész egy Bonn melletti szanatóriumban halt meg, ahonnan vonattal szállították haza, majd a Műcsarnokban ravatalozták fel. Nagyszabású temetésén és síremléke 11 évvel későbbi avatásán is többezres tömeg vett részt. Ligeti Miklóst és Lechner Ödönt bízták meg a síremlék elkészítésével, de ők Telcs Ede javára visszaléptek. Telcs Ede műve magyar géniuszt ábrázol, aki megkoszorúzza a mester sírkeresztjét. A szobrászművész alkotása monumentális és tömbszerű megfogalmazásával és különleges elhelyezkedésével kiemelkedik a művészparcella síremlékei közül.