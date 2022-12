Pápai Joci a dalszerzés terén is rendkívül produktív az utóbbi időben. A viharos életutat bejárt Barokk című dalát követően most egy újabb szerzeménnyel jött ki, az Utolsó Tánccal. Már a címből is árulkodik, hogy szerelmes dalról van szó, de a vizuális érzékeknek kedvezve, ehhez készült egy szenvedélyes videoklip is.

A zenész elmondása alapján további dalokon dolgozik, amelyekből egyet jövőév elején szintén megmutat majd közönségének.

Nem csak dalszerzés szintjén ígérkezik aktívnak Joci 2023-as éve, márciusi Akvárium Hallban sorra kerülő koncertjére is teljes gőzzel készül zenekarával.