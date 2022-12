Rokona az angol királynak, két filmben is alakított magyar karaktereket, sosem született gyermeke, és Voldemort eljátszása nála családi vállalkozás volt. 60. születésnapját ünnepli a filmvilág egyik legsármosabb férfisztárja, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Ralph Fiennes-ról.

Hatgyerekes művészcsalád sarja.

Ő a legidősebb a hat testvér közül a családban, akik közül Joseph is neves színész lett, Martha rendező, Magnus zenész, Sophie pedig producer. De mindez nem csoda egy olyan famíliában, ahol az édesanya regényíró, az édesapa pedig fotóművész.

Rokona az angol királynak.

A hivatalos, teljes neve Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, ez pedig az előkelő felmenőkre is utal: azokra az ősökre, akiknek a révén az új angol király, III. Károly a nyolcadunokatestvérének számít.

Nem mindig jutott neki karácsonyi ajándék.

Gyerekkorában a családjuk nem igazán állt jól anyagilag, gyakori emléke az olyasmi, hogy el kellett adniuk valamilyen értéküket, hogy a szülei folyton aggódtak a betevő megszerzése miatt, és hogy esetenként még karácsonyi ajándékra sem futotta.

30 felett kezdődött a filmszínészi karrierje.

Eleinte inkább színpadon játszott, és már 30 is elmúlt, amikor beindult a mozis karrierje. Akkor viszont egycsapásra: alig egy éven belül játszott az Üvöltő szelekben, A maconi gyermekben, és a Schindler listájában is, az utóbbiért pedig rögtön Oscarra jelölték.

Két filmben is alakított magyar nemzetiségű karaktereket.

Szabó István A napfény íze című, a történelem viharai által megtépázott magyar család több generációjának sorsáról mesélő filmjében egyből három karaktert is eljátszott. Az angol beteg Oscar-díjas szerelmes drámájában pedig a felfedező Almásy Lászlót alakította.

A saját unokaöccse játszotta a fiatal Voldemortot.

Az egyik leghíresebb szerepe a főgonosz Voldemorté a Harry Potter-szériában. Amikor pedig a Harry Potter és a félvér hercegben láthattuk Voldemort fiatalkori énjét is, akkor a sztár unokaöccse, Hero Fiennes Tiffin alakította őt.

Igazi Shakespeare-szakértő.

A színészi pályája is Shakespeare-szerepekkel indult a színpadon, és azóta is rendszeresen vissza-visszatér az angol drámairodalom nagy klasszikusához. Az első saját mozifilmes rendezését is Shakespeare: Coriolanus című drámája alapján készítette el, a Hamlet eljátszásáért a Broadway színpadjain pedig Tony-díjat nyert.

Sosem született gyermeke.

Azon kevés világsztár közé tartozik, akiknek sosem született gyermeke. Házas egyszer volt: még pályakezdő színészként jöttek össze Alex Kingstonnal (akit legtöbben talán a Vészhelyzetből ismerhetnek), és közel másfél évtizedig tartott a kapcsolatuk. A házasságuk azért ért véget, mert Fiennes megcsalta a feleségét a nála 17 évvel idősebb Francesca Annis színésznővel, aki aztán a párja is lett egy évtizeden át.

Szerb állampolgársággal is rendelkezik.

A más említett Coriolanust, és a The White Crow – Rudolf Nurejev élete című mozifilmes rendezését is Szerbiában forgatta, és kiváló kapcsolatokat épített ki a helyi kulturális életben. Ezt jutalmazta aztán a szerb miniszterelnök 2017-ben, amikor tiszteletbeli szerb állampolgárságot adományozott a sztárnak.

Épp elcsípheted a moziban a legutóbbi filmjét.

Még játsszák a hazai mozik A menü című filmet, amiben Fiennes egy olyan sztárséfet alakít, aki egy rejtélyes szigetre érkező előkelő vendégeknek tálal fel egy meglepő és vérfagyasztó vacsorát.