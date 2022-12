A Kanadai Magyar Hírlap számolt be a Facebook-oldalán a gyászhírről, miszerint Kertész Ákos, Kossuth-díjas magyar író elhunyt – szúrta ki elsőként a Hirklikk.

Kertész Ákos 1966–1992 között a Mafilm dramaturgja, forgatókönyv- és dialógusírója volt, 60 évesen vonult nyugdíjba. 1994 és 1997 között az Élet és Irodalom című hetilap szerkesztője és főmunkatársa volt, 2012. február 29-én Kanadába költözött, menekültstátuszt kért. Elmondása szerint azért döntött így, mert az Amerikai Népszavában 2011. augusztus 29-én közölt cikke megjelenése óta állandóan zaklatták és megfenyegették Magyarországon.

Pályafutása alatt számtalan díjjal jutalmazták: 1972-ben és 1974-ben is megkapta a József Attila-díjat, 1992-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, később a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is, 2008-ban pedig Kossuth-díjat is neki ítélték.

Az író december 21-én hunyt el, halálának okát nem közölték.