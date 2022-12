Walesiek a gyökerei.

Philip Anthony Hopkins néven született 1937. december 31-én a walesi Port Talbot városában, egy pékséget üzemeltető házaspár egyetlen gyermekeként. A szülei mindketten félig angol, félig walesi származásúak.

Túl az ötvenen lett sztár.

Harmincéves elmúlt, amikor először filmben szerepelt, és noha később sikeres karriert tudhatott magáénak olyan brit és hollywoodi alkotásokkal, mint Az oroszlán télen, A híd túl messze van, Az elefántember és A Bounty, de sokáig megmaradt karakterszínésznek. Olyannyira, hogy már a visszavonulását tervezgette a filmezéstől, és békés londoni színházi életet képzelt el magának, amikor elvállalta A bárányok hallgatnak főgonoszának szerepét, Hannibal Lecter karaktere pedig egy csapásra világsztárrá tette.

A leghíresebb szerepében sosem pislogott.

Hannibal Lecter vérfagyasztó tekintetének hatása abból a színészi trükkből is fakadt, hogy Anthony Hopkins sosem pislogott a karakter eljátszásakor, így még kizökkentőbbé, természetellenesebbé téve a figura megjelenését.

Ő minden idők legidősebb Oscar-díjas színésze.

Az apa című film főszerepében nyújtott megrázó erejű alakításáért 83 évesen nyerte el az Oscar-díjat, amivel csúcstartóvá vált nemcsak a férfi főszereplők között, de minden színészi kategóriában is.

Nem érdekli, hogy van-e unokája.

Háromszor házasodott, az első frigy 5, a második 29 évig tartott, a harmadik pedig jelenleg is tart 2003 óta. Egyetlen lánygyermeke született még az első házasságából, de vele olyannyira eltávolodtak egymástól, hogy amikor egy interjúban megkérdezték Hopkinst, hogy vannak-e unokái, ő azt válaszolta, hogy fogalma sincs, és nem is érdekli.

Virtuóz zongorista és zeneszerző.

Kiválóan zongorázik, állítása szerint, ha nem színész lett volna belőle, akkor zongoraművészként próbálkozott volna. Emellett egész életében komponált dalokat és komolyzenei darabokat, amelyek közül az And The Waltz Goes On című keringőt a világhírű hegedűművész-karmester André Rieu fel is vette a repertoárjába.

Verstanulással edzi híres memóriáját.

Noha gyerekként diszlexiával küzdött, és rossz tanulónak számított, később éppen a tanulási képességei váltak híressé. Az Amistad forgatásán első olvasás után vissza tudott mondani egy hétoldalas monológot. Hogy edzésben tartsa a memóriáját, minden héten megtanul egy új verset.

Enyhe autizmussal küzd.

Egy 2017-es interjújában árulta el, hogy Asperger-szindrómával diagnosztizálták, 2021-ben pedig arról beszélt, hogy autizmust állapítottak meg nála, a vonatkozó skála enyhe tartományában.

Malibuban él.

Először az 1970-es években költözött Nagy-Britanniából Amerikába filmes karrierje érdekében, majd a 1980-as évek végén visszatért a szülőhazájába. Sztárrá válása óta ismét legfőképp Kalifornia a lakóhelye, azon belül is a malibui házát tekinti az igazi otthonának. 2000 óta amerikai állampolgársággal is rendelkezik.

Magyar cicát fogadott örökbe.

Egy budapesti forgatás miatt tartózkodott hazánkban, amikor a szállodájuk portásához egy gazdátlan kismacskát vitt valaki, hogy segítsen neki gazdát találni. Hopkins és a felesége először csak játékokat vettek a cicának, majd annyira megkedvelték, hogy magukkal vitték Amerikába, és a Niblo nevet adták neki.