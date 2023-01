Nem fogunk unatkozni a képernyő előtt 2023-ban sem: már most fel tudunk sorolni egy nagy adag olyan produkciót, amik kötelező néznivalónak tűnnek idén a sorozatrajongók számára. De nemcsak felsoroljuk, hanem be is mutatjuk őket!

The Last of Us (The Last of Us)

Már januárban megérkezi a The Last of Us, ami az igazi szuperprodukciónak ígérkezik az idei sorozatkínálatban. Az HBO nagy dobásának szánt szériával szemben magasak is az elvárások, hiszen a The Last of Us egy rajongók millióival rendelkező videojátékból készült, akik tűkön ülve várják a posztapokaliptikus világban játszódó drámát/akciósztorit. További bizakodásra adhat okot, hogy a készítők a nagyszerű Csernobil miniszéria stábjából érkeztek, a főszerepben pedig a közkedvelt Pedro Pascal látható.

A Bridgerton család / Queen Charlotte: A Bridgerton Story

A Netflix óriási népszerűségű kosztümös-romantikus sorozatából idén kettőt is kapunk, ha minden igaz. Érkezik rövidesen az „anyaszéria" harmadik évada is, de még előtte jön egy előzménytörténet, amiben Sarolta királyné fiatalkorát ismerhetjük meg, a felemelkedését a hatalom közelébe, és nem mellesleg az egymásra találását György királlyal. Ami a sorozat tanúsága szerint cseppet sem zajlott zökkenőmentesen.

Titkos invázió (Secret Invasion)

Amennyi Marvel-filmben és -sorozatban felbukkant már (a legtöbb esetben kameószerepben) a félszemű Nick Fury a legendás Samuel L. Jackson alakításában, annyira megérdemli, hogy végre kapjon egy saját produkciót is. Ez idén megtörténik a Titkos invázió sorozat formájában, amiben a Marvel kapitány történetének folytatásaként Fury az emberiségbe beszivárgó alakváltók, a skrullok ellen küzd, persze időnként szuperhős segítőkkel.

Masters of the Air

Steven Spielberg és Tom Hanks összeáll az Elvis főszereplőjével és a legutóbbi James Bond-film rendezőjével, hogy összehozzanak egy prémium második világháborús sorozatot? Ez aztán jól hangzik, pláne, hogy az említett páros már rutinosnak számít a témában, hiszen a Ryan közlegény megmentése után kisképernyőn is bábáskodtak olyan kiváló szériák fölött, mint Az elit alakulat és a The Pacific – A hős alakulat. Az új széria Donald L. Miller 2006-os azonos című regényéből készül, és a Németország feletti légicsaták küzdelmeibe kalauzolja el a nézőit.

A Fehér Ház vízszerelői

Egy jó kis politikai szatíra az emberi kisszerűségre kihegyezett feszengős humorral tavaszra jöhet? Az HBO márciusra ígéri ennek az ötrészes minisorozatnak a bemutatóját, aminek főszerepeiben nem kisebb sztárok, mint Woody Harrelson és Justin Theroux alakítják azt a két valóban élt személyt, akik úgy játszottak nagy szerepet a Watergate botrány kirobbantásában és Nixon elnök bukásában, hogy valójában az ő csapatában játszottak.

True Detective: Night Country

A True Detective első évada (itthon A törvény nevében címmel) óriási kultuszsorozat lett, a második csalódást hozott, a harmadikat jól fogadták a nézők. Idén érkezik a negyedik, ami szokás szerint egy teljesen új történetet mesél el teljesen új nyomozó főhőssel. Ez a főszereplő pedig nem más, mint a legendás Jodie Foster, ami már önmagában izgalmassá tenné a projektet, de a helyszín sem akármi: a kietlen Alaszkában kell a gyilkost megtalálni.

A háromtest-probléma

A kínai író Cixin Liu ún. Háromtest-trilógiája az utóbbi időszak legnagyobb sci-fi regényszenzációja, túlzás nélkül már most a sci-fi-irodalom egyik klasszikusa. A földönkívüli civilizáció és az emberiség kapcsolatba kerülésétől induló történet ráadásul szinte kínálkozik a megfilmesítésre, méghozzá sorozat formájában, hiszen bőséges alapanyagot szolgáltat a vastag könyvekkel, egyedi világépítéssel és szétágazó szálakkal. A megfilmesítési jogokért vívott licitet végül a Netflix nyerte meg, a sorozat elkészítésével pedig egy olyan párost bízott meg, akiknek nem kis tapasztalatuk van már vastag könyvekkel, egyedi világépítéssel és szétágazó szálakkal: a Trónok harcát tető alá hozó David Benioff és D. B. Weiss párosát.