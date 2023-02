Az X Factor színpadán kezdte pályafutását Simon Cowell kíméletlen kritikáinak kereszttüzében, majd a One Direction csibészes mosolyú szívtiprójaként hódította meg a nagyvilágot. Azóta egy Grammy-díj boldog tulajdonosa lett, szólókarrierje pedig töretlenül halad előre, sőt, a mozivásznon is megvillantotta tehetségét. Íme, tíz érdekes tény a szülinapos Harry Styles-ról.

1. 14 éves korában egy pékségben dolgozott hatfontos (akkori árfolyamon számolva nagyjából 1800 forintos) órabérért. Exfőnöke, Simon Wakefield azt mondta róla, hogy nála udvariasabb beosztottja sosem volt. Amikor az énekes elindult az X Factor világot jelentő deszkáin, az üzletet természetesen teleplakátolta Harry fotóival.

2. 2017-ben debütált színészként a Dunkirk című háborús drámában. Az alkotásban, mely három Oscar-díjat nyert, rajta kívül olyan szupersztárok szerepeltek, mint Tom Hardy, Kenneth Branagh és Cillian Murphy.

3. Páros tetoválást csináltatott Ed Sheeran-nel, aki azelőtt saját kezűleg ki is varrta őt. A két zenész régóta baráti és szakmai kapcsolatot ápol: Sheeran társszerzőként is közreműködött a One Direction Little Things és Moments című számainak elkészítése során.

4. 2020-ban szerepelt a Vogue címlapján, így ő lett az első férfi, aki egymagában pózolt a lap amerikai kiadványának borítóján. Később azt nyilatkozta, nagyon élvezte a fotózást és a ruhákkal való kísérletezést.

5. Harrynek négy mellbimbója van: kettő a szokott helyen, egy másik két visszamaradottabb változat pedig elszórva alattuk, a felsőtestén – távolról úgy festenek, mint az anyajegyek.

6. A zenélésen kívül számos érdekes képességgel bír, például remekül zsonglőrködik és a kazoo nevű fúvós hangszeren is jól játszik.

7. Egyszer volt egy Hamster, magyarul Hörcsög nevű hörcsöge.

8. Nem vágyott mindig énekesi karrierre, egy időben ügyvéd akart lenni.

9. Imádja a focit, kedvenc csapata a Manchester United.

10. Rajongói összeesküvés-elméletek szerint Harry és a One Direction másik sztárja, Louis Tomlinson között romantikus szálak szövődtek. Bár ezt sosem mondták ki feketén-fehéren, nyilvános szerepléseik során szinte mindig úgy viselkedtek, mint a szerelmespárok.

Nyitókép: Shutterstock