Valószínűleg gyönyörű idős hölgy lenne most minden idők egyik legszebb hollywoodi színésznője, ha Sharon Tate életét nem vették volna el gyilkos szektatagok mindössze 26 éves korában. Születésének kerek évfordulója és a színésznő emlékének egy csokornyi róla szóló érdekességgel adózunk.

Már csecsemőként szépségversenyt nyert.Bármilyen közegbe is került élete során, mindig őt tartották ott a legszebbnek – a végén Hollywoodban is. Ennek megfelelően számos szépségversenyt is nyert élete során, az elsőt mindjárt hat hónaposan.

Olaszországban érettségizett.Az édesapja az amerikai hadseregben szolgált, és az állomáshelyeit követve gyakran költözött a család. Sharon Tate tinikorában még Olaszországba is, ahol éveken át éltek, sőt egy itteni középiskolában tette le az érettségi vizsgáját is.

Statisztaként kezdte a filmes pályafutását.A látványos szépsége ellenére nem volt egyetlen olyan pillanat sem, amikor „felfedezték" volna – apránként építette fel a karrierjét. Olaszországban kezdett el statisztálni filmekben, ezt folytatta aztán Hollywoodban, kisebb filmes és tévés szerepek után pedig a sztárság is megérkezett.

A férjével első látásra nem szimpatizáltak egymással.A világhírű filmrendező Roman Polanskit olyannyira nem nyűgözte le az első találkozásukkor, hogy nem is akarta neki adni a Vámpírok bálja című filmje női főszerepét. A producer nyomására kapta meg Tate a szerepet, a forgatáson viszont egymásba habarodtak Polanskival, és rövidesen össze is házasodtak.







Nem szeretett cipőt hordani.Amikor és ahol csak tehette, mezítláb mászkált inkább. Az olyan éttermekbe, ahova csak cipőben engedték be a vendégeket, gyakran úgy ment be, hogy a bokája köré szalagot tekert, mintha szandál lenne rajta.

Bruce Lee-től tanult bunyózni.A Bontóbrigád című kémvígjátékra készülve meg kellett tanulnia harci koreográfiákat is, ebben pedig az akkor még kevéssé ismert Bruce Lee volt a segítségére edzőként.

Elvakult szektások áldozata lett.1969. augusztus 9-én hunyt el Hollywood történetének egyik legsokkolóbb tragédiájában.

A szektavezér Charles Manson bandájába tartozó, politikai ideológiától agymosott gyilkosai betörtek a villájába, és kegyetlenül lemészárolták Tate-et, és az ott tartózkodó barátait.

A szörnyű gyilkosság sokak szerint a hatvanas évek szabad szellemének, az „ártatlanság korának" végét is jelentette.

A férje megfilmesítette az utolsó olvasmányát.Az utolsó könyv, amit Sharon Tate életében olvasott, Thomas Hardytól az Egy tiszta nő volt. Ajánlotta is a férjének, mint kiváló filmes alapanyagot, Polanski pedig később, Tate halála után 10 évvel meg is valósította az elképzelését. A film elejére csak ennyit írt ki: „Sharonnak".

Meg nem született gyermekével együtt temették el.A színésznő halálának egyik legrettenetesebb részlete az, hogy terhesen, a szülés előtt mindössze két héttel lett a gyilkosok áldozata. A meg nem született gyermeküknek már neve is volt: Paul Richard Polanski, a színésznő édesapja után. Együtt temették el őket, a sírkövön mindkettőjük neve olvasható.

Quentin Tarantino világában most ünnepelné a 80. születésnapját.Tarantino saját fiatalságára emlékező remekművében, a Volt egyszer egy... Hollywoodban Sharon Tate az egyik főszereplő, Margot Robbie alakításában. A rendező pedig azt a megoldást választotta, hogy egy alternatív történelemben nála Tate életben marad: a rátámadó szektások a szomszédjában lakó filmsztárral és kaszkadőrrel kezdenek ki, csúnyán pórul járva.