Az eddig No Last Page néven ismert, több stílus elemeit ízlésesen keverő banda 2022-ben NLP néven működik, és aktívabb, mint valaha. A zenekar alapító tagja Zeller (Kovács Zoltán), Rosta Márkkal – aki 10 éve a Budapest Park számos zenei produkció média anyagaiért felelős – és a Farm VIP 2 győzteseként is ismert Fehér Hollóval – aki már többször képviselte Magyarországot nemzetközi szinten mint zenei producer és dalszerző – alkotja az NLP formációt. Itthon egyedülállóan képviselik a trap-metal műfajt, szókimondó szövegekkel társadalomkritikákat és bordalokat énekelnek.

A zenei produceri munkáért Holló és Zeller, a képi megvalósításáért Márk felel, így házon belül valósítja meg a csapat a dalokat és klippeket. A színpadon egyedi látvánnyal (kivetítő és fényjáték), élő hangszerek kíséretében adják elő dalaikat. Zenéjük az Attila, Scarlxrd, Ghostemane, Zero 9:36 dalaihoz hasonló.

Ezúttal az üstökösként felfelé ívelő Bongorral álltak össze, és alkották meg a Fúzió című dalt.

Holló és Zellerrel nyáron Lenti városában, egy borvidéken izolálva, egy kéthetes alkotótáborban rengeteg dalt szerzett. Ez a track is ott született.

"Óriási feeling volt egy faházban, mindentől elzárva alkotni.A fő téma kb. fél óra alatt megvolt, de persze azóta gyúrjuk a dalt, például jött a feat ötlet: amikor először írtunk Bongornak, az volt a válasz, hogy tele a naptára, de meghallgatja szívesen, majd elküldtük a dalt és rá egy órára jött az üzi, hogy: „gyerekek ebbe benne kell lennem!" A közös munka is pörgött, egy energikus, frappáns dumás előadóról van szó, akinek innen is ezer puszi a közreműködést. Bongor Akváriumos (jan. 27.) bulijára mi is beugrunk előadni a dalt, érdemes eljönni, mert élőben olyan energiabomba a csapat, hogy elfelejtesz magyarul" - mesélte Fehér Holló.

Ahogy Holló fogalmazott, különleges terveik vannak a formációval:

"Szeretnénk megcsinálni az újgenerációs metált, ahol a 808 meg a breakdown összeér, de nem úgy, ahogy eddig próbálták, mert mi nem köpünk az előttünk levő rockra, hanem azzal együtt akarjuk nyomni. Nem egy alternatíva lenni, hogy vagy ez vagy az, mert mi is szeretjük pl. A Lazarvst vagy a Down for Whatevert, stb. Mi csak élvezni akarjuk a zenét. Az új generációnak be kell jönnie, de nem gondolom, hogy el kellene távolodni a két tábornak: Pont, hogy ha mi lépnénk fel ezekkel az arcokkal, akkor a new schoolt hallgató emberek megismernék a régi és az új vibeokat. Az NLP egyszerre lefedi azt, ha valaki Limp Bizkitet akar hallgatni vagy Scarlxrdot és az OTL vonalat is. Ez is lenne a hosszú távú cél, amit megálmodtunk: mi legyünk az első metál OTL zenekar!"