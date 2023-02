A széria Patricia Cornwell regényei nyomán készül, amelyekben a törvényszéki orvosszakértő Kay Scarpetta oldja meg a bűnügyeket. A patológust Kidman játssza, Curtis pedig a nővérét fogja alakítani. Mindkét színésznő producerként is közreműködik a sorozat elkészítésében. Cornwell az Instagramon osztotta meg a tévésorozatról szóló hírt. Mint írta: harminchárom éve várnak erre.



A bestsellerszerző 26 Scarpetta-regénye közül az első, a Postmortem még a kilencvenes években jelent meg, az utolsó pedig Livid címmel tavaly.



A sztárpatológus eseteinek megfilmesítése már korábban is felkeltette Hollywood figyelmét, többek között Demi Moore-ral és Angelina Jolie-val is forgattak volna, de ezek a filmtervek nem valósultak meg.



Jamie Lee Curtis legutóbb a Minden, mindenhol, mindenkor című sci-fiben szerepelt, amiért idén Oscar-jelölést is kapott a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Az Oscar-díjas Kidman számos televíziós sorozatban is sikert aratott, egyebek mellett a Hatalmas kis hazugságok vagy a Kilenc idegen című szériákban.