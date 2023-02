A folytatás egy évvel az eredeti történet után játszódik, és akárcsak az eredeti könyv, ez is fontos üzenetet ad át az olvasóknak arról, hogy mit is jelent valójában az ünnep.

A második könyv a How the Grinch Lost Christmas! (Hogyan veszítette el a Grincs a karácsonyt) Dr. Seuss - eredeti nevén Theodor Geisel - egy nemrég felfedezett kéziratán alapul, és a szerző életművét jól ismerő Alastair Heim író és Aristides Ruiz illusztrátor dolgozik rajta.

Alice Jonaitis, a Random House Gyermekkönyvkiadójának vezérigazgatója szerint a szerző rajongóit mindig is foglalkoztatta, hogy mi történt Grinccsel a későbbiekben.

A Grincs (amely korábban Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt címmel is megjelent magyarul) csaknem tízmillió példányban kelt el Észak-Amerikában, de akárcsak a szerző többi művét, ezt is számos nyelvre lefordították.

1966-ban rajzfilm született belőle, 2000-ben Jim Carrey főszereplésével játékfilm, 2018-ban pedig számítógépes animációval készült produkció, amelyben Grincset Benedict Cumberbatch szinkronizálta.

Az eredeti mesében a Grincs megpróbálja tönkretenni Kikfalva lakóinak karácsonyát azzal, hogy az éjszaka közepén ellopja az ajándékokat és az ünnep kellékeit. De mikor Kikfalva népe karácsony reggelén mégis összegyűlik, és együtt énekel, a Grincs rájön, hogy a karácsony nem az ajándékokról és a finomságokról szól, hanem az együtt ünneplés öröméről.

A folytatásban a Grincs azzal akarja bizonyítani, hogy mennyire szereti az ünnepet, hogy ő akarja állítani a valaha látott leglátványosabb karácsonyfát, hogy ő nyerje Kikfalva karácsonyi díját. Amikor a terve kudarcot vall, megint a morcos Grinccsé válik, és egészen addig duzzog, amíg Cindy-Lou, a barátja, nem emlékezteti arra, hogy a karácsony nem a győzelemről szól. A folytatás szeptember 5-én jelenik meg.