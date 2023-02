Harmadik alkalommal rendezik meg a Szelávi! Fesztivált a Pilisi Parkerdőben. Az egri vár másolatánál mások mellett a Carson Coma, Járai Márk, Kollár-Klemencz László, a Jónás Vera Experiment, a Platon Karataev duó és a Budapest Bár is fellép június 2-4. között. A fesztivál a koncertek mellett irodalmi programokkal és beszélgetésekkel, workshopokkal, kirándulásokkal is várja az érdeklődőket.

A Carson Coma akusztikus műsorával érkezik, színpadra lép a Felefánt, a Felső Tízezer, a Subtones, a Freakin' Disco, az Amoeba. Szólókoncertet ad a Halott Pénz frontembere, Járai Márk, új albumát mutatja be friss zenekarával O'Sullivan, zenél az Egyedi Péter MMAMT, Kollár-Klemencz László Öregbanda című műsorát adja elő. Lesz továbbá Aurevoir., Boebeck, Jónás Vera Experiment és a Galaxisok, a Platon Karataev duó; az estéket OIEE, valamint Dj Clairvo zárja. Június 3-án szombaton ad koncertet a Budapest Bár (többek között Németh Juci és Frenk közreműködésével).

A természet és művészet szeretetét hirdető eseményt Pilisborosjenő határában, a Nagy-Kevély és a Teve-szikla közvetlen közelségében tartják. A Szeláví! szervezői idén a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezettudatosság és fenntarthatóság témáira. A Pilisi Parkerdő Zrt. szervezésében különböző fafajokkal lehet ismerkedni, kipróbálhatóak lesznek fából készült hangszerek, a kalandvágyókra slackline vár.

Bemutatják továbbá a kis léptékű, ökológiai szemléletű élelmiszer-termelés sajátosságait, ott lesz a Humusz Szövetség is, amely nulla hulladék workshoppal is készül. A Green Guide Budapest interaktív fenntarthatósági kvízt, zöld témájú beszélgetéseket rendez, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület előadásokat tart és vezetett sétákra invitál a környéken, még éjszakai csillagnéző túrára is lehet jelentkezni.

A környezettudatosság mellett a fesztivál célja felhívni a figyelmet Pilisborosjenő helyi értékeire. Ennek keretében helytörténeti séták lesznek az egri vár másolatánál. A különféle túrák és kirándulások mellett a hétvége során borosjenői söröket és borokat, sajtokat lehet kóstolni.