A mandalóri (The Mandalorian) 3. évadHazai netes bemutató: 03.01. (Disney+)

Miután annyit hallottunk a nevezetes fejvadász mandalóriakról a Star Wars világában, az eredeti trilógia Boba Fettjétől a jelen sorozat főhőséig, most végre ellátogathatunk magára a Mandalór bolygóra is az új évadban, hiszen Din Djarin hazatér, hogy a nép múltjának titkai közé ásson, és elintézzen néhány személyes ügyet. A mandalóri sorozat az újkori Star Wars produkciók legsikeresebb darabjaként az új évadával már csak azért is számot tarthat a nagy figyelemre, mert a két főszereplője óriásit megy mostanában: Pedro Pascal épp a legnagyobb sorozatsztár lett, Baby Yoda (alias Grogu) pedig immár magával Luke Skywalkerrel is kapcsolatba lépett.

Perry Mason (Perry Mason) 2. évadHazai tévés bemutató: 03.07. (HBO)

Két éve az HBO új presztízssorozatént érkezett meg a Perry Mason, ami szállította is, amit vállalt: csúcsminőségű film noir hangulatban mesélt egy szövevényes bűnügyről, és egy legendás karakter megszületéséről. A legendás karakter címszereplővel így a második évadban már a jól ismert foglalkozásában, ügyvédként találkozunk egy olajmágnás család sarjának gyilkossági ügye kapcsán, de persze a magánnyomozói múltja sem vész el nyomtalanul.

HadikHazai mozis bemutató: 03.09.

Új magyar történelmi szuperprodukció is érkezik márciusban, méghozzá a magyar hadtörténet egyik legbravúrosabb sztorija és egy olyan figura kapcsán, aki kevéssé él a köztudatban, noha igazán megérdemelné. A világszerte magyar fegyvernemként ismert huszárság harcmodorára mindig is jellemző volt az ellenfél megtévesztése és a különféle hadicsínyek, ezt pedig Hadik András és csapata vitte a legmesszebb a hétéves háborúban: az ellenség hadszíntéren tartózkodása idején egyszerűen elfoglalták annak fővárosát.

A csendes lány (The Quiet Girl)Hazai mozis bemutató: 03.16.

Az idei Oscar-gálán is jelenése lesz ennek a csodás ír alkotásnak a legjobb nemzetközi film kategóriájának jelöltjei között. A csendes lány egy tízéves gyerek szemén keresztül mesél arról a nyárról, amikor a szeretettelen szülei inkább nevelőszülőkhöz adják, az új helyen pedig nemcsak minden értelemben új világok tárulnak fel előtte, de titkokkal is szembesül, melyek választás elé állítják.

Műanyag égboltHazai mozis bemutató: 03.30.

Magyar sci-fit se sűrűn ajánlhatunk az olvasóinknak, de ebben a hónapban érkezik egy ilyen, sok más szempontból is különleges alkotás a hazai mozikba. Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta filmje egyedi animációs technikával készült, amiben a rajzolt karakterek az őket megszemélyesítő színészek vonásait és gesztusait követik, a főszerepekben Szamosi Zsófiával és Keresztes Tamással. A film története pedig egy olyan világban játszódik, ahol nem csak a Duna száradt ki a Lánchíd alatt, de a növény- és állatvilág is kipusztult: egy férfinak pedig minden szabályt át kell hágnia, hogy megmentse a felesége életét.