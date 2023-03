Március 15-én a Várkert Bazár mellett a Csikós udvar, a Lovarda, valamint a Főőrség épülete ad otthont a programoknak, amelyek egész napos élményt kínálnak a látogatóknak - mondta el a műsorban Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

Kitért arra, hogy a kínálatban minden korosztály megtalálja a kedvére való programot. A gyerekprogramokról szólva kiemelte, hogy a huszárok lovon, zenével várják a legkisebbeket, akik megtekinthetik a Lovardában berendezett huszártábort, kipróbálhatják, hogy milyen volt a 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején huszárnak lenni, megismerkedhetnek a huszárok fegyverzetével, ruházatával, valamint készíthetnek fakardot, csákót is. "Lesz toborzó és verbunkos zene is, egy igazi forradalmi forgatag várja a Budavári Palotanegyedbe látogatókat" - hangsúlyozta.

Ézsiás Vencel hagyományörző huszár a műsorban kitért arra, hogy a huszárok felszerelése 283 darabból állt, és ezek a relikviák is megtekinthetőek és kipróbálhatóak lesznek a Budavári Palotanegyed programjain.

Sikota Krisztina a programok között említette még, hogy a látogatók a Momentán Társulat improvizációs előadásain ismerhetik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc budai Várhoz köthető eseményeit és történelmi szereplőit, amelyen a közönség ötletei is hozzájárulhatnak egy-egy jelenet megszületéséhez. Emellett több történelmi sétát is indítanak a nap folyamán. Aki pedig a programok közben megéhezik, a Főörség épületében megkóstolhatja a Kossuth kiflit vagy akár a huszárcsókot is - közölte.

Sikota Krisztina tájékoztatása szerint a családi események ingyenesek, de a népszerűbb programoknál előzetes regisztráció szükséges.