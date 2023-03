Ki ne emlékezne a My Girl - Az első szerelem című filmre? Az 1991-es családi filmben Anna Chlumsky és Macaulay Culkin voltak a főszereplők. Az utóbbiról manapság is sokat hallani, Anna viszont kevesebbet van reflektorfényben, pedig a 42 éves színésznő nem tűnt el, ma is megjelenik vörös szőnyeges eseményeken.

Legutóbb a 2022-es Az örökösnő álarca mögött című netflixes sorozatban láthattuk. Ő mondhatni kivétel a gyerekszínészek között, hiszen nem hallhattunk botrányairól, máig szépen építi a karrierjét - írja a Bors.