Több rekordot is felállított a kanadai szárrmazású The Weeknd a Spotifyon, ezzel a Guiness-rekordok könyve szerint hivatalosan is a világ legnépszerűbb előadója lett. A 33 éves zeneszerzőé lett a legtöbb havi hallgató 111,4 millióval, valamint ő az első, aki elérte a 100 millió havi hallgatót a streaming platformon. Ezeken kívül ráadásul The Weeknd "Blinding Lights" című száma minden idők legtöbbet streamelt dala a Spotifyon, hétfőig 3,47 milliárdan hallgatták meg.