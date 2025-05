A szemed elárulja, mennyire vagy intelligens: ha ilyen a pupillád, akkor okosabb vagy, mint gondolnád

Tanulmányok kimutatták, hogy a nagyobb pupillájú emberek magasabb intelligenciával rendelkezhetnek, beleértve az erősebb érvelési készségeket, a jobb memóriát és a fokozott, célzott figyelmet. Ez a felfedezés izgalmas kérdéseket vet fel az agyműködés és a pupillaméret közötti kapcsolattal összefüggésben. Vajon egy olyan egyszerűnek gondolt dolog, mint a pupillánk átmérője, tükrözhet összetett mentális folyamatokat? Most feltárjuk a jelenség mögött meghúzódó tudományos hátteret, hogy mégis mit jelenthet az intelligencia megértése szempontjából a pupilla mérete.

A kutatók szerint a nagy pupilla az intelligenciát tükrözi

Forrás: Getty Images

Mi az a pupilla, és miért változik a mérete?

Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan kapcsolódik a pupilla mérete az intelligenciához, elengedhetetlen megérteni a funkcióját. A pupillák a szem színes részének (írisz) közepén található fekete nyílások. Elsődleges szerepük a szembe jutó fény mennyiségének szabályozása, gyenge fényben kitágulnak, erős fényben pedig összehúzódnak. A pupillaméret azonban a fényviszonyoktól független okok miatt is ingadozhat. Ilyen lehet az érzelmi izgalom, a stressz, vagy a szellemi erőfeszítés. — Az autonóm idegrendszer kezeli ezt az akaratlan választ, amely olyan testi funkciókat szabályoz, mint a légzés, a pulzusszám és az emésztés. Ami még ennél is érdekesebb, hogy egyes embereknek természetes módon nagyobb a pupillájuk, mint másoknak, még akkor is, ha a megvilágítás és az érzelmek kontroll alatt tartják. A kutatók pont ezért úgy vélik, hogy az alap pupillaméret összefüggésben állhat az intelligenciával.

Nagyobb pupillák = Nagyobb agy?

A kutatást a Georgiai Műszaki Intézet kutatói végezték: a pupilla alapmérete és az intelligencia közötti összefüggést vizsgálták. A bevont résztvevők egy sor kognitív tesztet töltöttek ki, amelyeknek célja az érvelési készségek, a memóriakapacitás és a figyelem fókuszáltságának mérése volt.

Az eredmények meglepő tendenciát mutattak – a nagyobb alappupilla-mérettel rendelkező egyének következetesen magasabb pontszámot értek el ezeken a kognitív teszteken.

De vajon miért? Mi lehet ennek a magyarázata?