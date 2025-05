Priyanka Chopra félreléphetett: ezel a híres színésszel csalta meg Nick Jonast

A 2025-ös Met-gála vörös szőnyegén Priyanka Chopra férjével, Nick Jonasszal jelen meg, de percekkel korábban a „Bollywood királyának” tartott Shah Rukh Khan is tiszteletét tette az eseményen, akivel a színésznőt már többször is hírbe hozták. A rajongó szerint Khan és Chopra öltözéke utalt arra, hogy valóban lehet köztük valami.

Nick Jonas és Priyanka Chopra a 2025-ös Met-gálán

Forrás: Getty Images

A 42 éves színésznő egy fekete-fehér pöttyös Balmain ruhát viselt, hatalmas kalappal és fekete kesztyűvel, míg Shah Rukh Khan, akit Sabyasachi öltöztetett egy teljesen fekete, dandy stílusú összeállításba, az indiai filmes divat kifinomultságát képviselte.

Shah Rukh Khan a MET-gálán

Forrás: Getty Images

A közösségi médiát azonnal elárasztották a találgatások: „SRK és Priyanka határozottan egymáshoz öltözött, ez valamiféle kódnyelv lehet, amit csak ők értenek” – írta egy Reddit-felhasználó.

Priyanka Chopra a ruhájával üzenhetett állítólagos szeretőjének

A rajongók arra emlékeztettek ennek kapcsán, hogy Priyanka hasonló pöttyös ruhát viselt 2007-ben egy promóciós eseményén Shah Rukh oldalán, miután bemutatták első közös filmjüket. Az indiai sajtó akkor arról írt, hogy a filmvásznon kialakult kémia a való életben is jelen van köztük, és bár mindketten tagadták, a feltételezett viszony még évek múlva is témát szolgáltatott a bulvármédiának. A pletykák szerint Priyanka a viszony miatt feketelistára került Bollywoodban, ezért is költözött Los Angelesbe. „Sarokba szorítottak az iparágban. Voltak olyan emberek, akik nem castingoltak engem... Belefáradtam a politikába. Azt gondoltam, szükségem van egy kis szünetre" – mondta 2023-ban egy podcastben.

Bár a közönség figyelme az állítólagos múltbéli viszonyra irányult, a gálán másfajta feszültség is észlelhető volt: a Priyanka Chopra és Nick Jonas közös pózolását elemző testbeszéd-szakértő, Judi James szerint a páros viselkedése „inkább két sztárra emlékeztetett, akik összeházasodtak, mint egy romantikus, egészséges egységre.” Nick komoly volt, nem is mosolygott, alig nézett a feleségére.

A közösségi oldalak kommentelői sem hagyták szó nélkül a távolságtartást: „Túl sok köztük a tér... hamarosan jön a válás” – írta egy felhasználó egy közös fotójukhoz. Egy másik videó alá a következő komment érkezett: „Nem tűnnek boldognak, de örülök, hogy megjelentek a nyilvánosság előtt."