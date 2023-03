Az Agymenőkben folyamatosan utalt a valódi életkorára

Parsons leghíresebb szerepében, az Agymenők sorozat Sheldon Cooperjaként rendszeresen hordott olyan pólókat, amiken a 73-as szám szerepel, sőt a karakter többször el is mondja, hogy a 73-as a kedvenc száma. Nem véletlenül épp ez: Jim Parsons ugyanis ebben az évben, 1973. március 24-én született.

Tanárok és franciák is a rokonai

Az ősei között angolok, németek, skótok, és egy távoli ág révén franciák is találhatók. Az édesanyja tanárként dolgozik, és a húgából, Julie-ból is tanár lett, sőt ugyanabban az iskolában és ugyanabban az osztályteremben is tanított, mint az édesanyjuk.

Az első színészi feladata egy madár eljátszása volt

A texasi Houstonban nőtt fel, és hatévesen játszott először egy iskolai darabban, ahol egy madarat kellett alakítania. Később a Houstoni Egyetemen képezte tovább magát színészként, mielőtt New Yorkba költözött volna a karrierje érdekében.

Sokáig próbálkozott, mielőtt sikerült befutnia

Színpadi színészként dolgozott sokáig, és időnként reklámfilmekben szerepelt, miközben folyamatosan próbált betörni a tévésorozatok világába. Saját bevallása szerint közel 30 olyan sorozat szereplőválogatásán vett részt, amiket aztán nem rendeltek be a csatornák. Először az Amynek ítélve című sorozatban sikerült szerepet kapnia, majd 33 éves korában jött az Agymenők és a világhír.

Ő volt a világ legjobban fizetett sorozatszínésze

Az Agymenők első évadában még csak 60 ezer dollárt kapott részenként, majd az óriási siker az ő gázsijára is hatott. A sorozat végén már 1 millió dollárt, plusz a nyereség egy bizonyos százalékát kapta epizódonként, ezzel pedig a Pennyt játszó Kaley Cuoco társaságában a világ legjobban fizetett televíziós színészei lettek.

Egy méhfajt is elkereszteltek róla

2013-ban brazil biológusok felfedeztek egy új méhfajt, amit Euglossa Bazingának neveztek el Sheldon Cooper közismert szavajárása, a Bazinga! nyomán.

20 éve él együtt a férjével

Immáron 20 éve alkotnak egy párt Todd Spiewak designerrel, akivel 2017 óta házasságban is élnek, és egy közös produkciós céget is működtetnek.

Nem azokat a sorozatokat szereti, mint Sheldon

Sheldon Cooper köztudottan nagy sci-fi rajongó, és olyan sorozatok a kedvencei, mint a Star Trek, vagy a Doctor Who. Jim Parsons ezzel szemben nem is nézte soha ezeket a szériákat, és inkább más műfajokat kedvel: gyerekkorából a Mary Tyler Moore, a Three's Company, a Családi kötelékek és a Cosby című tévéshow-kat, a mai kínálatból pedig A Grace klinikát, a Lostot és az Americal Idolt.

Utál utasként kocsiba ülni

Ha teheti, akkor csak olyankor ül autóba, ha ő vezetheti azt. Ez pedig azért van így, mert az enyhe rosszulléttel járó ún. utazási betegségben szenved, ami akkor nem jön elő, ha ő a sofőr.

Már csak a hangját adja Sheldonnak

Az Agymenők befejezése után sem szakadt el a leghíresebb karakterétől, hiszen Az ifjú Sheldon című előzménysorozatban is közreműködik narrátorként és producerként is. De idén nagyvásznon is látható lesz a Just by Looking at Him című mozifilmben.