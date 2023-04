A szülei intellektusát szerinte a bátyja örökölte

Adam Scott a kaliforniai Santa Cruzban született 1973. április 3-án. A szülei mindketten tanárként dolgoztak, de az intellektusukból a színész szerint nem sok ragadt rá. Ő nem tartja magát különösebben okosnak, ellenben a bátyját, Davidet annál inkább.

Szicíliai vér is folyik az ereiben

Az édesapja oldaláról főként skótok az ősei, de akad néhány távoli holland és angol rokon is. Az édesanyja félig ír, félig pedig olasz: Adam Scott anyai nagypapája egyenesen Szicíliából vándorolt ki Amerikába.

Sznob tinédzser volt

Visszatekintve a tinikori önmagára, egy igazi megjátszós sznobot lát az interjúi szerint. Míg a kortársai színészekért és sportolókért rajongtak, addig ő filmrendezők fotóival dekorálta ki a falát, és kecskeszakállat próbált növeszteni, hogy hasonlítson Spike Lee-re. A falán szereplő egyik rendező Martin Scorsese volt, így aztán évtizedekkel később nagy megtiszteltetésnek élte meg, hogy szerepelhetett az irányítása alatt az Aviátor című filmben.

Szélsőséges figurákat játszik

Nem a viselkedésüket tekintve, hiszen Scottra általában olyan karaktereket osztanak, akik visszafogottan fejezik ki magukat. Viszont vagy igazi, békés jófiúkat, hűséges férjeket, igaz barátokat/testvéreket játszik, vagy pedig tőről metszett genyákat – középút nem nagyon akad. Ő mindenesetre mindkét szereptípust nagyon élvezi.

A felesége az alkotótársa is

2005 óta él házasságban Naomi Scott-tal, akitől két gyermeke született. A felesége egyben a producertársa is, akivel együtt találták ki a The Greatest Event in Televison History című paródiaműsort, de együtt dolgoztak a Ghosted: Parás páros tévésorozaton is.

Podcastban foglalkozik a kedvenc zenekarával

Óriási zenerajongó, a kedvenc együttese pedig a U2, akiknek a munkásságával minden apró részletre kiterjedően tisztában van. Épp ezért lett a U2 az apropója annak a podcast-nek, amit Scott Aukerman barátjával indított U Talkin' U2 To Me címmel, és amiben a zenekarral foglalkoznak, miközben egy abszurd humorra épülő komédiashow-t is nyomnak.

Gyakran szerepel együtt a szupersztár haverjával

Egyszerre kezdték a színészi pályát az időközben a Marvel-filmek révén világsztárrá váló Paul Rudd-dal, aki azóta is a legjobb barátja. Amikor csak tehetik, együtt is dolgoznak, amint ez például A lökött tesó, a Lánybúcsú, vagy az Anyák elszabadulva című filmek esetében is történt.

Teljesen különválasztja a munkát és a magánéletet

Adam Scott épp élete a karrierje csúcsán áll jelenleg, egy rendkívül különleges szerepnek köszönhetően: a Különválás című sorozatban olyan férfit alakít, aki egy újfajta technológia révén tökéletesen ketté tudja választani a munkahelyi és a szabadidős énjét, egyik szerepben sem emlékezve a másik „életére". A sikerszéria első évadjának főszerepe számos díjat és jelölést hozott már Scott számára, a második szezon pedig rövidesen érkezik belőle.

Ő sem tudott nemet mondani a Marvelnek

Manapság minden hollywoodi sztár előbb-utóbb a képregényfilmekben köt ki, és Adam Scott sem kerülhette el a sorsát. A 2024-re időzített Madame Web című szuperhősfilmben egy női Pókember kalandjaiba csatlakozik majd bele.

