Az élet értelme (1983)

A felszínen vicces-groteszk, a mélyrétegeiben nagyon is filozofikus szkeccsekből áll a Monty Python-csapat legendás mozifilmje, melyek közül az egyik legemlékezetesebb az éttermi jelenet. A hatalmas kiterjedésű Mr. Creosote emberfeletti teljesítménnyel és gusztustalansággal habzsol magába annyi mindent, amit már nézni is rossz, majd a vacsora végén a ráadásként kapott aprócska mentolos frissítőt már nem bírja, és egyszerűen kipukkad.

Bölcsek kövére-filmek (1996, 2000)

Nem a külső számít! Erre a tanulságra épülne a Bölcsek kövérek-filmek sztorija, miközben maguk a filmek meg arra épülnek, hogy Eddie Murphy külseje számít, miközben a bravúros maszkok alatt eljátssza a szerelmi vágyakozásában testalakító csodaszert feltaláló túlsúlyos Klump professzort, sőt még annak komplett famíliáját is.

Taxidermia (2006)

A magyar filmtörténet minden bizonnyal legemlékezetesebb korpulens karaktere a Taxidermia főhőse, akinek sorsa egyenesen háromgenerációs családtörténetté nemesedik Pálfi György emlékezetesen bizarr filmjében. A fiatalon Trócsányi Gergő, idősen Máté Gábor alakította Balatony Kálmán teste azért ekkora, mert a foglalkozása evőbajnok, mártott ostyában például világcsúcstartó. Ettől öregkorára kissé formátlan lesz, de ez csak a fiát zavarja, a hatalmas macskáit nem.

Borat (2006)

Az Amerikát végigturnézó és végigfilmező lökött kazah riporter hű társa, fegyverhordozója és barátja Azamat Bagatov producer – amíg össze nem vesznek Pamela Andersonon, vagy legalábbis az újságbeli képén. Ami ezután következik, azt nehéz szavakkal leírni, mert kettejük meztelen bunyója Bagatov testi adottságaival fűszerezve olyasmi, amit az ember sosem szeretne látni, mégis képtelen nem odanézni.

Tökéletes hang-filmek (2012, 2015, 2017)

A színésznők esetében még inkább igaz, hogy molett alkattal sokkal kevesebb esélyük van filmekben fontos szerepeket kapni, de szerencsére az utóbbi időben egyre inkább akadnak ellenpéldák is. Rebel Wilson egyike azon kevés színésznőnek, aki a nem épp Hollywood-kompatibilis testalkata ellenére is sztárrá tudott lenni az álomgyárban, ezt pedig többek között Háj Amy karakterével érte le. A Pitch Perfect-énekcsapat legkarizmatikusabb tagja ezt a becenevet maga választotta, hogy ezzel előzze meg a súlyán való gúnyolódást.

A kém (2015)

Melissa McCarthy a mai Hollywoodban igazi márkanévnek számít, akivel sikervígjátékokat lehet eladni, ez pedig egy duci színésznő esetében bizonyosan elképzelhetetlen lett volna néhány évtizeddel ezelőtt. Melissa McCarthy pedig termeli is nagy mennyiségben a filmeket, főként a komédiákat, amelyek között akadnak nagyon szórakoztató és rettenetesen gagyi produkciók is. Amikor Magyarországon kémkedett kényszerű titkosügynökként, az például kimondottan mókásra sikeredett.

A bálna (2022)

A listánk szereplői közül vélhetően mindegyiket lenyomta testsúlyban A bálna főhőse a maga 270 kilójával. A kilencvenes évek kalandfilmjeinek szépfiúja, Brendan Fraser A múmia óta megjárt sok hullámvölgyet a karrierje és a magánélete tekintetében is, és most egy szó szerint súlyos szereppel tért vissza a csúcsra, amiért már Oscar-díjra is jelölték. A Rekviem egy álomért és A pankrátor rendezője, Darren Aronofsky filmjében olyan tanárt alakít, aki megpróbálja rendezni a kapcsolatát az egykor elhagyott lányával, miközben a mindennapjaiban is komoly nehézségekkel küzd.